Frisch verliebt: GNTM-Gewinnerin Lou-Anne ist auf Wolke sieben: „Bin guter Dinge“

Von: Jennifer Kuhn

Lou-Anne gewinnt die 17. Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“ - nun ist die 19-Jährige frisch verliebt, wie sie zugibt © Willi Weber/ProSieben / IMAGO / Future Image

Lou-Anne gewann in diesem Jahr die 17. Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“. Die Österreicherin kämpfte um den Sieg und setzte sich gegen tausende Mitbewerberinnen durch - mit ihrem neuen Leben scheint sie ziemlich glücklich zu sein. Nun schwebt sie aber auch privat auf Wolke sieben.

Wien - Lou-Anne ist „Germany‘s Next Topmodel“ 2022. Die 19-Jährige setzte sich im Finale gegen Luca durch und wurde von Heidi Klum zur Siegerin gekürt. Doch auch in ihrem Privatleben gibt sie nun einen kleinen Einblick - denn Lou-Anne schwebt auf Wolke sieben und ist frisch verliebt.

Beruflich könnte es für die 19-Jährige derzeit nicht besser laufen. Die Mode- und Beauty-Branche reißt sich um die GNTM-Gewinnerin. Im privaten Leben ist Lou-Anne ebenfalls happy - bestätigte im Interview mit „Bunte“, dass sie aktuell frisch verliebt ist. „Ich lerne gerade jemanden kennen, aber ich spreche da noch gar nicht so viel drüber, weil es ja noch nichts Fixes ist“, erklärte sie.

Noch ist die 19-Jährige nicht in einer Beziehung - noch überwiegt die Kennenlern-Phase: „Ich bin zwar guter Dinge - aber mal sehen!“. Schließlich habe sie am Anfang ihre Zweifel gehabt und für die 19-Jährige war es nicht so einfach. Doch was war der Grund dafür? „Ich war schon sehr interessiert am Anfang, aber dann dachte ich, ne, der kommt mir irgendwie ein bisschen zu sehr wie ein Player rüber. Wahrscheinlich weil er so gut aussieht“, so die GNTM-Siegerin weiter.

GNTM-Gewinner Lou-Anne: Noch möchte sie ihren potenziellen Freund nicht in der Öffentlichkeit zeigen

Um welchen Mann es sich handelt, verrät Lou-Anne aber nicht. Sie hält ihn erstmal aus der Öffentlichkeit raus. Die 19-Jährige lebt auch weiterhin in Österreich - ihr potenzieller Freund kommt aus Düsseldorf. Doch wie steht Lou-Anne zu dieser großen Entfernung? „Wenn man es wirklich will dann klappt es auch, dann ist es egal, wo die andere Person ist“, heißt es.

Ende Mai gewinnt Lou-Anne die 17. Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“. Dabei verriet sie uns im exklusiven Interview, was sie als erstes machen wird, wenn sie als Siegerin am nächsten Morgen erwacht: „Erst ausschlafen und ausgiebig frühstücken. Ich liebe Essen!“, lachte die 19-Jährige. Verwendete Quellen: Bunte, IPPEN.MEDIA