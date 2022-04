Frisch verliebt und streng geheim: Marie Reim stellt klar, dass die Identität ihres Neuen erstmal geheim bleibt

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Trotz öffentlicher Liebesbekundungen und gemeinsamen Fotos hält Marie Reim private Details über ihren Freund geheim. Und das soll sich auch in nächster Zeit nicht ändern, wie sie nun verrät. (Fotomontage) © Instagram/Marie Reim & Screenshot MDR/Die Schlager des Monats März

Marie Reim ist frisch verliebt. Trotz öffentlicher Liebesbekundungen und gemeinsamen Fotos hält die Schlagersängerin private Details über ihren Freund geheim. Und das soll sich auch in nächster Zeit nicht ändern, wie sie nun verrät.

Köln - Marie Reim weiß, wie sie ihre Fans zum Ausflippen bringt, in der Regel ist ein knappes Outfit oder neue Musik der Auslöser. Pünktlich zum Valentinstag überraschte die Schlagersängerin allerdings mit Neuigkeiten bezüglich ihres Liebeslebens und verriet ihren Instagram-Fans, dass sie nun glücklich vergeben ist. Seitdem gibt es zwar hin und wieder ein gemeinsames Selfie, private Details über den Mystery-Mann hält Marie Reim aber noch weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Und das soll auch fürs Erste so bleiben, wie sie nun verrät.

Marie Reim ist frisch verliebt: Stellt die Schlagersängerin den Unbekannten bald vor?

Seit der großen Liebes-Enthüllung am Valentinstag versorgt Marie Reim ihre knapp 45.000 Instagram-Fans mit süßen Pärchen-Selfies: zuerst nur im Profil, mit Sonnenbrille und nur 24 Stunden sichtbar in ihren Storys, dann auch in ihren Feed, für jeden sichtbar. Marie Reim ist verliebt und das soll auch jeder mitkriegen.

Marie Reim im privaten Glück und genau so soll ihre Beziehung auch bleiben: privat. © Screenshot MDR/Die Schlager des Monats März

Trotzdem ist ihre Privatsphäre Marie Reim unheimlich wichtig. Deswegen sind der Name und sämtliche private Details ihres neuen Freundes nicht öffentlich bekannt. Wird das so bleiben? Das wollte auch Peter Heller im „Schlager des Monats“-Interview wissen. Dort stellte die Schlagersängerin ihre neue Single „Ich hab dich durchschaut“ vor und stellt klar: Ja, die Identität ihres neuen Freundes bleibt vorerst geheim.

„Aktuell ist es ganz gut so, wie es ist“: Marie Reim stellt klar, dass die Identität ihres Neuen erstmal geheim bleibt

Wird der Neue von Marie Reim in Zukunft eine Rolle in der Öffentlichkeit spielen? Eine Frage, die ihre Fans wohl auch brennend interessieren dürfte. „Das kann ich nicht sagen“, so ihre ernüchternde Antwort. Aktuell sei es ganz gut so, wie es ist. „Alles Weitere entscheide ich dann spontan. So wie ich Lust und Laune hab“, meint Marie Reim schlussendlich.

Doch nicht nur privat hat Marie Reim ihr Glück gefunden, auch beruflich läuft es gerade richtig gut für die Schlagersängerin. Mit „Ich hab dich durchschaut“ erobert sie nicht nur die Herzen ihrer Fans, sondern auch Platz 2 der Charts. Ihre neue Single zieht sogar an ihrer Mama und Schlagerstar Michelle vorbei. Verwendete Quellen: MDR/Die Schlager des Monats März