Frisur-Zwillinge: Kate Middleton erhält Lob, Meghan Markle gilt als stillos 

Von: Annemarie Göbbel

Ein lässiger Nackenknoten erregt den Unmut von Fans. Denn während Kate Middleton viel Lob für ihre Frisur erntet, wurde Meghan für die gleiche Frisur des Protokoll-Bruchs beschuldigt.

Sittingbourne – Im Norden der Grafschaft Kent nahm Kate Middleton (41) an einer Sitzung im Orchards Centre teil, um die Bedeutung der Unterstützung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf hervorzuheben. Von der Geburt bis zum Vorschulalter arbeiten Pädagogen mit Familien zusammen, um die Entwicklung der Kinder zu fördern. Doch ein zweites Thema an dem Termin für die gute Sache erschütterte bald manche Fanseele.

Gewohnt adrett gekleidet verbreitete die Prinzessin von Wales im bescheidenen Zara-Blazer und nahezu normal-preisigen flachen Ballerinas (150 Euro) von Boden royale Eleganz, wohin sie auch ging. Ihre frisch geschnittene Mähne trug Prinzessin Kate zu einem lockeren Undone-Dutt im Nacken zusammengesteckt. Souverän sprach sie mit dem Personal, lachte mit den Kindern.

Doch kurz darauf machten Fans darauf aufmerksam, dass die Frisur eigentlich exakt der Frisur entsprach, für die Kates Schwägerin Meghan Markle (42) vor sechs Jahren zu ihren royalen Zeiten stets herbe Kritik hatte erfahren müssen. Bei Twitter merkte eine Userin sinngemäß an: „Jetzt kann Kate Middleton die gleiche Duttfrisur tragen, wegen der Meghan des Protokoll-Bruchs bezichtigt wurde?“ Ein anderer ergänzte: „Bei Meghan ist es ein Protokoll-Bruch, wenn Kate ihren Look kopiert ist es elegant“.

So gelingt der Messy-Bun: Einsteiger-Variante

Mit den Fingern vorsichtig an einzelnen Strähnen ziehen. So bekommen die Haare am Haarband mehr Struktur und Halt. Dann den kompletten Zopf zwirbeln und um das Haarband wickeln. Mit einem weiteren Band fixieren, ein bisschen Haarspray darüber geben – fertig ist die Trendfrisur!