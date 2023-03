Früher in Schmuddelfilmen? Iris Klein will schlüpfrige Details über Yvonne Woelke ausgraben

Von: Jonas Erbas

Iris Klein ist sich sicher: Ihre neue Erzfeindin Yvonne Woelke hat mächtig Dreck am Stecken. Um das zu beweisen, ermittelt nun sogar eine prominente Freundin auf eigene Faust.

Hamburg – Nein, gute Freundinnen werden Iris Klein (55) und Yvonne Woelke (41) in diesem Leben bestimmt nicht mehr: Seitdem es im Januar hinter den Dschungelcamp-Kulissen mächtig zwischen der Miss Germany von 1999 und Peter Klein (55) gefunkt haben soll, hat das kuriose Promi-Liebesdrama unaufhörlich für Schlagzeilen gesorgt. Ruhe? Fehlanzeige! Denn aktuell plant die vermeintlich sitzengelassene Ehefrau schon den nächsten Schritt.

Iris Klein plant Rache-Aktion an Yvonne Woelke – Freundin soll schmutzige Details enthüllen

Geht es nach Iris Klein, soll an Yvonne Woelke kein gutes Haar mehr bleiben. Obwohl die 41-Jährige eine Affäre mit Peter Klein vehement abstreitet, ist sich die Mutter von Daniela Katzenberger (36) nach wie vor sicher: Irgendwas muss faul sein! Ihrer angeblichen Nebenbuhlerin möchte die 55-Jährige jetzt das Leben schwer machen und pikante Details ans Licht bringen. Wie bild.de berichtet, vermutet Iris, ihre Rivalin habe einst in Nacktfilmchen mitgewirkt – und möchte das nun mithilfe einer Freundin beweisen.

Hierfür vertraut die zuletzt noch reumütige Iris Klein auf TV-Kollegin Nina Kristin Fiutak (40), mit der sie 2022 unter anderem bei „Kampf der Realitystars“ (RTLZWEI) antrat. Für die Wahl-Mallorquinerin betätigt sie sich derzeit als Detektivin – und sieht darin nichts Verwerfliches: „Wenn mein Mann eine Affäre hätte, dann würde ich viel Schlimmeres machen, als über sie nur Dreck herauszufinden.“ Für ihre Privatermittlungen habe sie „lediglich ein paar Leute aus der Pornobranche kontaktiert“, darunter offenbar Branchengröße Aische Pervers (36).

Die verriet bild.de: „Ich wurde (…) kontaktiert und gefragt, ob ich irgendwelchen Schmutz über Yvonne Woelke kennen würde.“ Die Anruferin habe im „Auftrag von Iris Klein“ gehandelt und herausfinden wollen, „ob Yvonne zum Beispiel etwas im Erotik-Bereich gemacht hätte“.

Yvonne Woelke entsetzt von Iris Kleins Vorgehen – sie wehrt sich bei Instagram

Der Spionage-Skandal schlägt Wellen – und kommt bei Yvonne Woelke verständlicherweise überhaupt nicht gut an: „Frauenpower bedeutet nicht, hinter dem Rücken vermeintlicher Rivalinnen herausbekommen zu wollen, ob diese möglicherweise in der Erotik-Branche tätig gewesen sind – als sei dies ein Makel oder ein Fehlverhalten“, wetterte die Australien-Begleitung von Dschungelkönigin Djamila Rowe (55) bei Instagram gegen Iris Klein.

Um Yvonne Woelkes Ruf zu schaden, gräbt Iris Klein in der Vergangenheit der 41-Jährigen – doch die lässt sich das nicht einfach so gefallen: Bei Instagram erhebt sie schwere Vorwürfe gegen ihre Rivalin (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Iris Klein/Yvonne Woelke

Das Vorgehen der „Goodbye Deutschland"-Auswanderin sei „ekelhaft", so Yvonne Woelkes eindeutiges Urteil. Bleibt abzuwarten, ob die 41-Jährige am Ende nicht doch zurückschlägt. An anderer Stelle gab es zuletzt eine andere weitere fragwürdige Wendung: Iris Klein veröffentlichte eine Privatnachricht von Peter – der will seine Ex offenbar zurück.