„Früher Sportwagen, heute so“: Anna-Maria Ferchichi und Bushido mieten ganzen Bus für Familienausflug

Mit ihren Kindern machen sich Anna Maria-Ferchichi und Bushido zu einem Familienausflug auf. Dafür reicht kein Auto, sondern sie sind mit dem Bus unterwegs. © Instagram

Anna Maria-Ferchichi und Bushido haben mittlerweile genug Kinder, um einen ganzen Bus voll zu bekommen. Die stolze Mutter hat insgesamt acht und Bushido sieben Kinder. Denn erst im November sind die Drillinge des Rappers und seiner Frau auf die Welt gekommen. Die drei Mädchen Leonora, Naima und Amaya haben damals das Familienglück perfekt gemacht. Jetzt passt die Großfamilie jedoch nicht mehr in ein normales Auto.

Den privaten Einblick in ihr Leben gibt Anna Maria-Ferchichi auf Instagram. Dort postete sie einige Fotos und Videos in ihrer Story. Darin ist ein Bus zu sehen und die 7-fache Mutter schreibt dazu: „Früher Sportwagen, heute so“. Da die ganze Familie mittlerweile nicht mehr in einem normalen 5-Sitzer Auto Platz hat, müssen für Mutter, Vater und die Kinder neue Transportmöglichkeiten gefunden werden. In dem geräumigen Bus haben alle genug Platz bei dem Familienausflug.

Alle Hände voll zu tun

Doch das ist noch nicht alles – Mit der großen Familie ist immer etwas zu tun. In einem weiteren Video ist eine der jüngsten Töchter im Maxi Cosi zu sehen und die Mutter schreibt dazu: „Leider stand der Maxi Cosi heute Nacht draußen und ist pitschnass geworden. Jetzt mussten wir Plastiktüten in die Sitze legen.“ Mit acht Kindern wird es bei Bushido und Anna Maria-Ferchichi wohl sehr selten still.