Estefania Wollny lässt sich von Freund Ali verwöhnen

Vor einigen Wochen machte Estefania Wollny ihr Liebesglück publik. Derzeit verwöhnt Ali seine Liebste in der Türkei nach Strich und Faden.

Türkei – Estefania Wollny (20) schwebt derzeit auf Wolke Sieben. Die Tochter von Kultstar Silvia Wollny (57) gab bereits vor einer Weile bekannt, dass sie seit längerem vergeben ist. Der glückliche Partner an ihrer Seite heißt Ali und ist augenscheinlich schon voll und ganz in den legendären Wollny-Clan integriert. Zusammen machen Estefania und Ali derzeit Urlaub in der Türkei, wo sie es sich bei Sonnenschein am Pool gemütlich machen. Auf Instagram hält die TV-Berühmtheit ihre knapp 460.000 Follower mit Storys und Beiträgen über ihren Trip auf dem Laufenden.

Dabei zeigt Estefania unter anderem, wie gut sich ihr Liebster bereits mit den anderen Mitgliedern der Wollny-Familie versteht. Mit Baby Casey, dem Neffen der Influencerin, spielt Ali im Pool, wobei die beiden Jungs gut gelaunt um die Wette quietschen. Die „Doppelt Laut“-Interpretin scheint also den absoluten Jackpot erwischt zu haben: Denn wer bei den Wollnys einheiraten will, braucht sicherlich den Segen der ganzen Familie.

Ali kredenzt seiner Estefania ein üppiges Frühstück und verwöhnt sie nach Strich und Faden

In einer aktuellen Instagram-Story zeigt Estefania Wollny dann auch, wie viel Mühe Ali sich gibt, um ihr eine unvergessliche Zeit in der Türkei zu verschaffen. In dem Clip ist ein üppig gedeckter Frühstückstisch zu sehen, der nichts zu wünschen übrig lässt. Verschiedene Arten von Brötchen, Oliven, Eier, Aufschnitt, Käse und frisches Gemüse sorgen dafür, dass Estefania und Ali gestärkt in den Tag starten und ihre Auszeit in dem Urlaubsland so richtig genießen können.

„Danke Hayatim“, richtet Estefania Wollny das Wort im Video an ihren Ali. Dabei handelt es sich um eine türkische Anrede für Partner, die auf Deutsch in etwa „Danke mein Leben“ bedeutet. Ali beantwortet diese süße Geste mit einem Kussmund — scheint also so, als seien die beiden Frischverliebten derzeit mehr als glücklich!