„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Martina Reuter im Urlaub ausgeraubt

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Martina Reuter wurde der Urlaub auf Ibiza deutlich vermiest. Diebe brachen in ihr Auto ein und bestahlen sie.

Ibiza – Martina Reuter (43) wollte eigentlich nur gemütlich Urlaub machen, sich auf Ibiza sonnen und mal vom „Frühstücksfernsehen“ im wahrsten Sinne des Wortes abschalten. Dieser Plan wurde ihr von Verbrechern gründlich ruiniert, die in ihren Wagen einbrachen und sie ausraubten. Jetzt meldete sich die Moderatorin im Netz zu dem Vorfall.

Martina Reuter im Urlaub ausgeraubt: Wagen wurde auf Ibiza aufgebrochen und leergeräumt

Martina Reuter gibt gerade ihr Bestes, ihren Sommerurlaub noch zu genießen. Das ist aber wohl gar nicht so einfach, wenn er mit einer solchen Pleite beginnt: Die Moderatorin des „Sat.1 Frühstücksfernsehen“ wurde nämlich Opfer eines Verbrechens, als Unbekannte in ihren Mietwagen einbrachen und Wertgegenstände daraus stahlen.

Auf Instagram postete sie ein Selfie von sich selbst, auf dem sie am Strand sitzt. Dahinter reihen sich Bilder des aufgebrochenen Autos, in dem sich auch sandige Fußspuren befinden. Darunter schrieb Reuter: „Seit 20 Jahren bin ich mehrmals im Jahr auf Ibiza und liebe diese Insel. Immer hört man, dass Autos aufgebrochen werden, geklaut werden. Noch nie ist mir so etwas passiert, einfach Glück…“ Aber auch das Glück macht mal Urlaub, nur offenbar nicht auf Ibiza, denn nun musste auch Martina Reuter die Erfahrung eines aufgebrochenen Autos machen.

„Ein schöner Strandtag heute mit meinen Kids in der Cala Comte, alles war perfekt, bis wir zum Auto zurückkamen, das ich zugesperrt habe“, schrieb Reuter. „Wir machen die Tür auf und alles dreckig, voller Fußabdrücke von sehr großen Füßen.“ Die AirPods und Handyzubehör wurden geklaut, ansonsten habe die Familie zum Glück nicht viel dabeigehabt. Das Mietauto müsse nun von der Polizei untersucht werden.

Martina Reuter auf Ibiza: Nach Diebstahl will sie Urlaub weiter genießen

Laut Martina Reuter ist das Schlimmste an der ganzen Sache aber das „komische Gefühl“, dass jemand fremdes in ihren privaten Dingen herumgewühlt habe. Trotzdem will sie sich den schönen Urlaub nicht vermiesen lassen und bleibt positiv.

Schon kurze Zeit später postete sie erneut ein Strandbild von sich und schrieb dazu: „Wenn der Urlaub echt besch… beginnt, wird er umso besser.“ Die Formalitäten wegen des Einbruchs habe sie geregelt und sie bleibe weiterhin vorsichtig. „Trotzdem genießen wir Spanien. Wie sagt man so schön: Shit happens…“

Verwendete Quellen: Instagram/Martina Reuter