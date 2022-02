Vanessa Blumhagen zeigt ihre Küche und ihr Wohnzimmer im Sat.1-Frühstücksfernsehen

Von: Jennifer Kuhn

Aufgrund des Sturm meldete sich Sat.1-Frühstücksfernsehen-Moderatorin Vanessa Blumhagen aus ihrem Home-Office in Hamburg © Screenshot/instagram.com/stories/vanessa_blumhagen

Frühstücksfernsehen-Moderatorin Vanessa Blumhagen konnte aufgrund des Sturms nicht von Hamburg ins Berliner Sat.1-Studio fahren. Nun sitzt sie im Home Office und arbeitet von dort aus.

Hamburg - Schon in der vergangenen Woche machte der Sturm, der derzeit in Deutschland für viele Unfälle sorgt, vielen Menschen einen Strich durch die Rechnung. Der Alltag wird durch nicht fahrenden Fernverkehr oder durch gesperrte Straßen erschwert. Auch Sat.1-Frühstücksfernsehen-Moderatorin Vanessa Blumhagen musste in der letzten Woche auf ein Mietauto zurückgreifen, um wieder in nach Hamburg fahren zu können. Schon zu diesem Zeitpunkt fiel die Deutsche Bahn aus. Doch viel besser ist es am Sonntagabend (20.02), wie auch am Montagmorgen (21.02) nicht. Aufgrund der stürmischen Wetterverhältnisse konnte die 44-Jährige nicht nach Berlin ins TV-Studio anreisen und richtete sich stattdessen im Home Office ein.

Sat.1-Frühstücksfernsehen-Moderatorin Vanessa Blumhagen: Sie zeigt ihre Wohnung im TV

Wer im Home-Office arbeitet muss damit rechnen, dass die Kolleginnen und die Kollegen immer mal wieder einen kleinen Einblick in die eigene Wohnung bekommen. Bei Moderatorin Vanessa Blumhagen sind es sogar ein paar tausende Zuschauer. In ihrer Instagram-Story meldete sie sich bei ihren Followern und erklärte ihnen die derzeitige Situation: „Ich bin trotzdem morgen Früh im Frühstücksfernsehen und habe den Rechner eingerichtet und den Hintergrund ein bisschen aufgeräumt, sodass es nicht so rumpelig aussieht - und ein bisschen Licht vor den Rechner gestellt, damit ihr mich morgen Früh gut seht“, lachte die Moderatorin. Im Hintergrund gab sie sogar einen kleinen Einblick in ihre große weiße Küche. Am Montagmorgen meldete sie sich aus ihrem Wohnzimmer - per Instagram-Story und per Live-Schaltung. „Ich sitze jetzt hier und warte dass ich dran bin“, so Vanessa Blumhagen. Sie zeigte ihren PC, wie auch die Ringlichter, die sie im Wohnzimmer aufgestellt hatte. Und alles schien auch gut geklappt zu haben. Die Moderatorin berichtete live aus ihrer Wohnung über die „Promis, die es nicht in die Sendung geschafft haben”. Einen kleinen Einblick gab sie auch aus dem Nebenzimmer - dort schlief ihre französische Bulldogge Enna auf der Couch.

Sat.1-Frühstücksfernsehen-Moderatorin Vanessa Blumhagen meldete sich aus dem Home-Office © Screenshot/instagram.com/stories/vanessa_blumhagen

Vanessa Blumhagen im Orkan-Ärger - vier Stunden brauchte sie von Hamburg nach Berlin

Nachdem Moderatorin Vanessa Blumhagen aufgrund des Sturms mit dem Mietauto von Berlin nach Hamburg fahren musste, meldete sie sich am nächsten Tag mit einem Update bei ihren Fans auf Instagram. „Mit dem Mietwagen 4 Stunden (!) zurück nach Hamburg. So lange habe ich noch nie gebraucht - aber Sturm und Dauerregen waren echt heftig“, schrieb sie. Die 44-Jährige gab einen kurzen Einblick in ihren Tag - fuhr am Abend noch zu ihrer Hundesitterin, um ihre Erna abzuholen und begab sich danach zum Arzt wegen einer Blutabnahme. Wo der Orkan auch weiterhin in Deutschland wüstet, erfahren Sie in unserem Live-Ticker.