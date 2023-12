„Frühstücksfernsehen“-Moderator Matthias Killing trauert um seinen Vater

Drucken Teilen

In einem rührenden Instagram-Beitrag gedenkt Matthias Killing seines verstorbenen Vaters. Der Abschied fällt dem „Frühstücksfernsehen“-Moderator erkennbar schwer.

Berlin – Der Tod eines geliebten Menschen ist etwas, das wohl jedem von uns irgendwann einmal im Leben bevorsteht. Wirklich vorbereiten kann man sich auf diese schmerzhafte Erfahrung bekanntlich nicht. Auch Matthias Killing (44) musste sich jetzt von seinem geliebten Vater verabschieden.

Matthias Killing hat viele gute Erinnerungen an seinen verstorbenen Vater

Dem „Frühstücksfernsehen“-Moderator fällt dieser Schritt verständlicherweise nicht leicht, wie er jetzt in einem Social-Media-Beitrag gezeigt hat. In seinem Post richtet der TV-Star das Wort an seinen verstorbenen Papa, zu dem er offenbar schon immer eine enge Bindung hatte.

Unfall, Alter, Herzstillstand: Diese Stars sind 2022 gestorben Fotostrecke ansehen

Auf seinem offiziellen Instagram-Account veröffentlichte Matthias Killing ein Foto, auf dem er gemeinsam mit seinem Vater zu sehen ist. Das Schwarzweißbild zeigt die beiden Männer auf besonders vertraute Weise: Arm in Arm lächeln sie glücklich in die Kamera. Dennoch ist Killings Vater auf dem Foto auch bereits seine Schwäche anzusehen. Der ältere Herr wirkt fragil und stützt sich dankbar auf seinen Sohn. Wie Matthias Killing schreibt, verbrachte sein Vater die letzten Tage offenbar im Kreise seiner Familie.

„Hast vielen in deinem Leben geholfen: Matthias Killing widmet verstorbenem Vater rührende Worte

„Hinterm Horizont - wo man dann für immer wohnt - wirst Du für Dein Leben belohnt…“, beginnt Matthias Killing seinen berührenden Instagram-Beitrag. „Mach es gut, mein lieber Papi, Du hast vielen in Deinem Leben geholfen – das war Dein Beruf. Ich bin dankbar, dass Du es nun geschafft hast, und Du zu Hause friedlich gegangen bist, alt werden kann echt scheiße sein.“ Der Glauben daran, dass er seinen Vater irgendwann wiedersehen wird, scheint dem Sat.1-Moderator aber dennoch Hoffnung zu geben. „Wir sehen uns hinterm Horizont, das dauert aber noch… In tiefer Liebe. Dein Sohn…“, beendet Killing seinen emotionalen Post.

Doch auch der Moderator selbst hatte zuletzt mit seiner Gesundheit zu kämpfen. Matthias Killing hat eine seltene Krankheit, die sogar zum Sehverlust führen kann. Verwendete Quellen: Instagram