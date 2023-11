„Fühle mich nicht mehr sicher“: Darum will Lola Weippert jetzt umziehen

Teilen

Lola Weippert wurde von einem ihrer Stalker vor der Haustür überrascht und nahm sich danach eine fünfwöchige Auszeit. Nun hat sie sich fest vorgenommen, umzuziehen.

Berlin – Lola Weippert (27) hat sich wochenlang nicht bei ihren Fans gemeldet. Jetzt ist auch klar, warum: Sie hat privat ein schlimmes Erlebnis gemacht. Die Moderatorin verrät ihren Fans, dass sie sich nicht mehr sicher fühlt und wegen des Vorfalls sogar umziehen will.

„Stand nachts um 1 Uhr vor meiner Tür“: Lola Weippert wurde von Stalker aufgesucht

Die 27-Jährige hatte am 25. September 2023 auf Instagram verkündet, sich eine Auszeit nehmen zu wollen – einen konkreten Grund nannte sie damals nicht. Am 16. Oktober meldete sie sich mit einem Foto am Strand zurück und bedankte sich bei ihren Followern für ihr Verständnis. „Ich möchte aktuell nicht darüber sprechen, was genau vorgefallen ist“, schrieb sie zunächst.

„Halt, Stop“-Andreas, „Erdbeerkäse“-Nadine und Co.: Das wurde aus den Frauentausch-Teilnehmern Fotostrecke ansehen

Jetzt ist sie bereit, über das Erlebte zu sprechen. Lola wurde von einem Stalker böse überrascht. „Er stand nachts um 1 Uhr vor meiner Tür und er ist sich sicher, dass wir ein Paar sind“, erzählt sie im Interview mit Bunte. Nach dem Vorfall habe sie alle anstehenden Termine abgesagt und sei nach Kenia gereist, um Abstand zu gewinnen.

Die ehemalige „Let’s Dance“-Kandidatin steht mittlerweile zwar wieder selbstbewusst im Rampenlicht, ignorieren kann sie den Stalker-Vorfall aber nicht. „Ich wusste, ich kann mein Leben nicht mehr so leben, wie ich es davor gelebt habe. Ich musste Grenzen für mich ziehen“, erzählt die Moderatorin weiter. Was den Stalker betrifft, sei sie teilweise wehrlos. „Die Polizei kann nichts machen. Er hat mich weder angefasst, noch ist er in die Wohnung rein“, so Weippert. Sie habe sich nun vorgenommen, umzuziehen. „Ich fühle mich in meiner Wohnung nicht mehr sicher. So was macht Angst“, erklärt sie weiter.

Lola Weippert kämpft immer wieder mit Hass und Drohungen

Der 27-Jährigen folgen über 600.000 Menschen auf Instagram. Auf der Plattform kämpft Lola Weippert oft mit Hassnachrichten und Morddrohungen. Viele Nutzer stören sich beispielsweise an ihrer freizügigen Art. Immer wieder habe sie „seitenlange Briefe“ bekommen von Menschen, die denken, sie wären mit der Moderatorin in einer Beziehung oder die detailliert beschreiben, wie sie Weippert gerne umbringen würden. Solche Dinge versuche sie in der Regel nicht an sich heranzulassen, aber manchmal gehe es „schon echt unter die Haut“, so die „Temptation Island“-Moderatorin.

Ihr Leben wolle Lola Weippert normal weiterleben und sich nicht komplett limitieren lassen durch Stalker und Hater. „Ich will mehr Kraft haben, als das, was die mir an Kraft nehmen wollen“, sagt die Powerfrau. Auch andere Stars haben bereits schlimmer Erfahrungen mit aufdringlichen Fans gemacht. Mareile Höppner bekam sogar vergiftetes Essen von einem Stalker. Verwendete Quellen: Instagram, Bunte