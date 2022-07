„Fühle mich oft überfordert“: Cathy Hummels holt sich für Haus Hilfe von ihrem Onkel

Cathy Hummels holt sich für Haus Hilfe von ihrem Onkel © Instagram/cathyhummels

Derzeit jagt eine Schlagzeile die nächste, wenn es um das Ehedrama von Cathy und Mats Hummels geht. Das hat Spuren bei der Influencerin hinterlassen.

Die letzten Wochen und Monate waren nicht leicht für Cathy Hummels (34). Ständig wurde in den Medien über die Fremdflirts ihres Ehemanns Mats Hummels (33) berichtet und immer wieder kamen Scheidungsgerüchte auf. Ein Schlag ins Gesicht für seine (Noch-)Ehefrau, die auf Instagram gestand, „richtig wütend“ über die Schlagzeilen zu sein.

Es ist also nicht weiter verwunderlich, dass Cathy Hummels derzeit mit ihren Kräften am Ende ist. Trotz Ehedrama muss sie schließlich stark für ihren Sohn Ludwig (4) sein. Deshalb ist die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin umso dankbarer dafür, wertvolle Unterstützung aus ihrer Familie zu bekommen. In ihrer Instagram-Story teilte sie ein Selfie mit ihrem Onkel, der ihr derzeit im Haus zur Seite steht. „Er hilft mir sehr im Moment. Hier in unserem Haus ist leider sehr viel kaputt und ich fühle mich oft überfordert. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll“, gesteht die Influencerin ihren rund 691.000 Followern.

Cathy Hummels: So schwer hat sie es alleinerziehende Mutter

Welche Aufgaben ihr Onkel genau übernimmt, verriet Cathy nicht. Ihre Worte machen aber deutlich, wie sehr sie den Zusammenhalt innerhalb ihrer Familie zu schätzen weiß. Gerade in so schwierigen Zeiten ist es schließlich wichtiger denn je, sich auf Rückhalt in der Verwandtschaft verlassen zu können.

Wie sehr Cathy damit zu kämpfen hat, praktisch alleinerziehend zu sein, gestand sie in einem kürzlichen Interview mit Bunte. „Ich war meist diejenige, die sich um die Familie gekümmert hat, und für vieles allein verantwortlich“, offenbarte sie über ihre Eheprobleme. Deshalb hat sich die Münchnerin nun Hilfe von einem Au-pair geholt. Außerdem kümmern sich Ludwigs Großeltern um den kleinen Racker, wenn Cathy arbeiten muss. Ganz allein lässt Mats Hummels seine Frau glücklicherweise nicht. „Mats ist in seinem Verein sehr eingespannt und hat nicht so viel Zeit, aber natürlich sieht er seinen Sohn“, erklärte das Model.