„Fühle mich so, wie ich aussehe“: Danni Büchner ist psychisch am Ende

Was ist denn mit Danni Büchner (45) los? In ihren Instagram-Storys erzählt die Wahl-Mal­lor­qui­nerin, dass es ihr gerade so gar nicht gut geht.

Gerade hat die Auswanderin ihren 45. Geburtstag gefeiert. Passend dazu hat sie auf Instagram ein Foto geteilt, auf dem sie zwei Ballons hält und rundum zufrieden wirkt. Dazu schrieb sie: „Gesund, glücklich und zufrieden, nur das zählt“. Doch in ihren Storys sieht es gerade ganz anders aus. Hat die Witwe von Jens Büchner († 49) einfach eine dicke Erkältung, den Geburtstags-Blues oder ist doch noch anderer Kummer im Spiel?

Die „Goodbye Deutschland“-Bekanntheit meldete sich via Instagram bei ihren Fans, wobei sie sehr verschnupft klang und über Schüttelfrost klagte. Anscheinend hat sie sich eine dicke Erkältung eingefangen. Dazu schreibt sie: „Was ist, wenn ich morgen früh nicht mehr aufwachen werde? Habe ich wirklich so gelebt, wie ich es wollte?“ Das klingt ein wenig, als würde Danni Büchner eine kleine Sinnkrise durchmachen.

Kurz darauf sagt die Reality-TV-Darstellerin in einem weiteren Clip: „Mehr Realität auf Instagram. Ich fühle mich so, wie ich ausseh. Ich fühle mich echt beschissen.“ Dabei ginge es ihr nicht nur körperlich schlecht, sondern sie fühle sich auch psychisch sehr unwohl. „Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber manchmal kann man echt nur den Kopf schütteln,“ erzählt sie ihren Followern. Sie kämpft in dem Video mit den Tränen, glaubt aber, dass es sich bei ihrer Traurigkeit nur um eine Phase handelt.