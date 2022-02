„Fühle mich wie Cinderella“: Joelina Karabas muss putzen und vergleicht sich mit Disney-Prinzessin

Von: Claire Weiss

Teilen

Joelina Karabas gibt ihren Fans auf Instagram Einblike in ihr Leben © Instagram/Joelina Karabas

Wenn es nur so einfach wäre! Ein bisschen putzen und schon wird man zur Disney-Prinzessin. Danni Büchners Tochter Joelina Karabas gibt im Haushalt Vollgas - und fühlt sich direkt mit Cinderella verbunden.

Joelina Karabas (22) lebt gemeinsam mit Mama Danni Büchner (43) in einer Finca auf Mallorca. Doch die 22-Jährige lässt es sich nicht etwa im Hotel Mama gutgehen. Nein, sie hilft tatkräftig im Haushalt mit, wie tz.de berichtet.

Danni Büchner kann sich im Haushalt auf Tochter Joelina verlassen

„Leute, ich sags euch! Ich fühle mich heute einfach wie Cinderella, weil ich die ganze Zeit am Aufräumen bin, am Putzen bin!“, offenbart Joelina Karabas in ihrer Instagram-Story. „Ich sehe zwar nicht so aus wie sie, aber ich fühle mich einfach so!“, meint sie. Nur der passende, gläserne Schuh fehle ihr noch! Ob ihr auch Vögelchen und Mäuse beim Putzen geholfen haben?

Wenige Minuten später erklärt Joelina: „Das mit Cinderella war natürlich ein Spaß! Bevor irgendwer sagt, ich mein‘s böse auf Cinderella. Nein, ich liebe diesen Film!“

Joelina Karabas arbeitet als Influencerin

Eigentlich wollte Joelina Karabas vor Beginn der Pandemie eine Ausbildung zur Kosmetikerin machen. Doch diesen Plan hat die Wahlmallorquinerin inzwischen auf Eis gelegt. Stattdessen macht die 22-Jährige es ihrer Mutter gleich und arbeitet als Influencerin.

Auf Instagram macht die „Goodbye Deutschland“-Bekanntheit Werbung für allerlei verschiedene Marken - und kann sich ihre Arbeitszeit so flexibel selbst einteilen.