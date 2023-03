„Fühle mich wie ein komplett neuer Mensch“: Ralph Siegel hat den Krebs besiegt

Es war bereits das dritte Mal, dass Ralph Siegel dem Krebs den Kampf ansagen musste - umso schöner nun die Erleichterung. Der Hitmacher schöpft ganz neue Kraft.

München – Ralph Siegel (77) könnte wohl nicht glücklicher sein – er ist wieder krebsfrei. Im Oktober machte der Hitproduzent die Schocknachricht publik, dass der Krebs zurückgekommen ist und ein halbes Jahr später darf Siegel nun verkünden, dass er den Kampf wieder gewonnen hat. Es war bereits das dritte Mal, dass die Schlagerlegende dem Krebs den Kampf ansagen musste. Jedes Mal ein neuer Schock – vor allem, weil sein Vater mit 61 Jahren an Prostata-Krebs gestorben ist.

„Ich habe den Krebs besiegt!“, lässt Ralph Siegel erleichtert in einem Bild-Interview verkünden. Mit 77 Jahren ist der Musikproduzent zugegeben nicht beschwerdefrei und hat mit der ein oder anderen Baustelle in seinem Körper zu kämpfen. Dass er sich nun dem Krebs nun zum dritten Mal zu Wehr gesetzt hat, gibt dem Schlagerstar ein neues Lebensgefühl: „Ich fühle mich wie ein komplett neuer Mensch. Diese gute Nachricht gibt mir neue Kraft und Motivation“, so Siegel weiter.

Nach einer CT-Untersuchung vor wenigen Tagen gab es für Ralph und seine Frau Laura einen Grund zum Feiern: „Als wir aus der Klinik nach Hause kamen, haben meine Laura und ich gefeiert“, freut sich der „Ein bisschen Frieden“-Macher. Auf den neuen Röntgenbildern sei genau zu erkennen gewesen, dass alles weg sei. „Mein Prostata-Krebs ist weg. Auch die Metastasen in der Schulter sind verschwunden. Leber und Nieren sind ebenfalls frei von Metastasen“, führt der Musikproduzent, der zahlreiche ESC-Erfolge verzeichnen kann, weiter aus.

Ralph Siegel leidet wie Jürgen Drews an der Nervenkrankheit Polyneuropathie

Was für gute Nachrichten von Ralph Siegel, nachdem die Sorge um den Jahreswechsel noch groß war. Da verbrachte der Hitmacher wegen einer Medikamenten-Überdosis mehrere Tage im Krankenhaus. Aber auch andere Baustellen im Körper machen der Schlagerlegende zu schaffen. „Ich habe diese dumme, dumme Polyneuropathie“, offenbarte Siegel Anfang des Jahres im ARD-Magazin „Brisant“. Dabei handelt es sich um die gleiche Nervenkrankheit, mit der auch Jürgen Drews (77) zu kämpfen hat.

„Dann habe ich ein großes Problem mit den Schultern, dann habe ich einen dreifachen Bandscheiben-Schaden und dann auch noch einen Krebs, der auf mich zugekommen ist, der hoffentlich bald wieder geht nach der Bestrahlung“, so der 77-Jährige noch vor wenigen Monaten weiter. Wie schön, dass er nun einen großen Teil dieser Liste streichen kann.