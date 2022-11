Fünffach Gold für Maite Kelly und Roland Kaiser: Mega-Hit erneut ausgezeichnet

Das Duett, das alle lieben und das niemals alt wird – „Warum hast du nicht nein gesagt“ von Roland Kaiser und Maite Kelly wurde schon wieder mit Gold ausgezeichnet.

Köln – Es gab schon wieder Gold für das Traum-Duo Maite Kelly (42) und Roland Kaiser (70). Keine Sorge, niemand hat einen Song der beiden verpasst – es handelt sich um den Dauerbrenner „Warum hast du nicht nein gesagt“, den die beiden Schlagerstars vor acht Jahren veröffentlichten. Das Duett der beiden mutierte zum Mega-Hit und hielt sich zwölf Wochen in den deutschen Charts. Zwei Jahre nach der Veröffentlichung freuten sich Kelly und Kaiser zum ersten Mal über Gold.

Und damit nicht genug – das Duett blieb auch weiterhin beliebt und der Ohrwurm-Song ist auch heute noch ein beliebter Track in der Party-Playlist. 2020 folgte die Platin-Schallplatte für über 300.000 verkaufte Einheiten in Deutschland und nun regnet es schon wieder Gold. „Warum hast du nicht nein gesagt“ erreicht acht Jahre nach Veröffentlichung mit insgesamt 750.000 verkauften Platten fünffachen Goldstatus. Was für eine beachtliche Leistung – aber natürlich wenig verwunderlich, wenn sich zwei solche Schlagergrößen zusammentun.

„Wir lassen das“: Roland Kaiser und Maite Kelly machen keinen weiteren Song

Seit dem Erfolgshit warten Fans sehnsüchtig auf eine Fortsetzung der beiden Musiker. Die wird es aber nicht geben. In einem Interview mit schlager.de äußerte sich Roland Kaiser kürzlich sehr eindeutig dazu: „Wenn man solch einen Erfolg hatte, kriegt man den kaum wieder so hin. Maite und ich haben beide gesagt ‚Wir lassen das‘. Sowas kann man nicht so leicht wiederholen.“

Auch wenn es keine neue gemeinsame Musik von den beiden Schlagerstars geben wird, werden Roland und Maite dennoch weiter gemeinsam singen und vor allem als Gesangsduo weiterhin ihren Mega-Hit performen. So standen die zwei auch zusammen auf der Bühne der „Die Giovanni Zarrella Show“ und begeisterten mit dem Duett, das wohl niemals alt werden wird.

Bei der letzten „Giovanni Zarrella Show“ begeisterte Maite dann allerdings mit einem neuen Gesangspartner und könnte dem Dauerbrenner mit Roland Kaiser beinahe Konkurrenz machen. Der Song „Keine Angst“ mit Giovanni Zarrella rührte die Fans: „Was für ein emotionales Duett. Hatte Gänsehaut überall“, heißt es via Instagram zu der Performance.