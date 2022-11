Für 50 Euro monatlich: Laura Müller zeigt bei „Onlyfans“ immer mehr Haut

Influencerin Laura Müller postet sexy Fotos auf Only Fans. Doch in letzter Zeit werden ihre Bilder immer freizügiger.

Laura Müller (22) hat auf ihren Only Fans-Fotos immer weniger an. Die Fans können die Frau von Michael Wendler (50) auf Only Fans für 50 Euro im Monat anschauen. Doch die Bilder werden immer pikanter. Anfangs postete die 22-jährige Bilder in Dessous, mittlerweile zeigt sie sich jedoch auch mit weniger an.

Nun lud sie ein neues Bild hoch, auf dem sie unter der Dusche posiert. Sie trägt dabei einen schwarzen Bikini, der aus sehr wenig Stoff besteht. Das Oberteil ist so kurz, dass es nicht einmal ihre Nippel bedeckt. Auf den Bildern zeigt sie sich in verschiedensten sexy Posen.

Sie verdient viel Geld mit den sexy Fotos

Mit sexy Fotos macht Laura Müller eine Menge Geld auf Only Fans. Die Fans der 22-jährigen sind über den Only Fans Account gespalten. Anscheinend macht Partner Michael Wendler die Fotos für sie. So schrieb zum Beispiel ein Twitter-Nutzer: „Mir tut die Laura Müller leid! Sie muss ihren Körper herhalten und nicht der Wendler“.