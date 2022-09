Für den guten Zweck: Marie Reim will Outfit aus Silbereisen-Show versteigern

Teilen

Schlagersängerin Marie Reim möchte ihren Blazer versteigern, den sie bei Florian Silbereisen getragen hat. Das Geld soll einem guten Zweck zugutekommen. (Fotomontage) © dpa/Andreas Lander & Instagram/Marie Reim

Schlagersängerin Marie Reim möchte ihren Blazer versteigern, den sie bei Florian Silbereisen getragen hat. Das Geld soll einem guten Zweck zugutekommen.

Marie Reim (22) postete nun ein neues Video in ihrer Instagram Story. Darin zeigt die Blondine Fotos von sich und ihrer Mutter Michelle bei der Silbereisen-Show „150 Jahre Schlager - Das große Fest zum Jubiläum“ 2015. Die Outfits der 22-Jährigen kommen bei ihren Fans immer sehr gut an – darauf, scheint die Sängerin jetzt auch zu setzen. Denn sie möchte einen Teil ihres Outfits aus der Show bald versteigern.

In dem Video meint Marie Reim: „Kennt ihr noch diesen Blazer hier? Den hatte ich 2015 bei der Florian Silbereisen TV-Show an – Bei meinem Auftritt mit meiner Mum. Ich würde diesen Blazer sehr gerne versteigern und das alles für einen guten Zweck spenden.“ Die Tochter der Schlagersänger Matthias und Michelle Reim hatte im Jahr 2012 ihren ersten TV-Auftritt in Florian Silbereisens Sendung „Das Herbstfest der Überraschungen“. Dort sang sie ihren Song „Gib nicht auf“. Seitdem hat sie einige Alben und Singles veröffentlicht. Kein Wunder also, dass sie sich ausgerechnet für ein Kleidungsstück aus einer Florian Silbereisen-Show entscheidet.

Die Verlosung beginnt bald - Weitere Details kommen bald

Und auch scheint der Auftritt mit ihrer Mutter Michelle positive Gefühle zu wecken - bevor die Gerüchte um den Streit aufkamen. Denn die Schlagersängerin Michelle und ihre Tochter Marie Reim waren bis vor einigen Jahren fast wie unzertrennlich. Doch dann zerstritten sich die Sängerinnen im Jahr 2020 und es herrschte erst einmal Funkstille. Erst letztes Jahr im Herbst bei der „Giovanni Zarrella Show“ waren Mutter und Tochter wieder einmal zusammen auf der Bühne zu sehen. Die Fans sind schon gespannt auf weitere Details zur Verlosung. Darauf müssen sie sich jedoch noch etwas gedulden: „Mehr Infos kommen dazu bald, ich wollte euch nur schon mal vorwarnen.“