Von „einfallslos“ bis „unglaublich“: Heidi Klums Halloween-Kostüm sorgt für Diskussionen

Von: Elena Rothammer

Heidi Klum ist für ihre ausgefallenen und aufwendigen Halloween-Looks bekannt. Nun war es wieder so weit und sie feierte ihre legendäre Party in New York. Doch das Kostüm des Models spaltet die Meinungen.

New York – In diesem Jahr hat sich Heidi Klum (50) wieder einmal etwas ganz Besonderes überlegt. Schon vorab hatte die „Germany‘s next Topmodel“-Chefin gegenüber „Entertainment Tonight“ angekündigt, dass ihr Kostüm so groß werden würde, dass einige Straßen gesperrt werden müssten. Jetzt präsentierte das Model seinen außergewöhnlichen Look – doch der haut nicht jeden um.

Heidi Klum feiert Halloween als Pfau – und Tom Kaulitz ist ihr Ei

Nachdem sich Heidi Klum erst kürzlich bei Dreharbeiten verletzt hat, scheute sie dennoch keine Kosten und Mühen, um ihrem Ruf als „Queen of Halloween“ gerecht zu werden. In einer stundenlangen Prozedur verwandelte sich die 50-Jährige in einen riesigen Pfau. In schillerndem Blau erschien sie auf ihrer Party und bekam dabei reichlich Unterstützung.

Zehn Helfer traten mit Heidi auf, um das Kostüm in Szene zu setzen. Artisten aus dem Cirque du Soleil warfen sich in kunstvolle Posen, um das Federkleid zu bilden. Auch ihr Ehemann Tom Kaulitz (34) durfte eine Rolle in dem lebendigen Kostüm spielen. Er kam in einer riesigen Schale als Pfauen-Ei. Lediglich das Gesicht und die Arme des Tokio-Hotel-Gitarristen waren durch Löcher zu sehen.

Heidi Klums Halloween-Kostüme der letzten zehn Jahre 2023: Pfau 2022: Wurm 2021: Zombie (keine Party wegen der Corona-Pandemnie) 2020: Keine Party wegen Corona 2019: Cyborg 2018: Fiona aus „Shrek“ 2017: Werwolf 2016: Sie selbst mit 5 Klonen 2015: Jessica Rabbit 2014: Schmetterling 2013: Oma

Heidi Klums Halloween-Kostüm spaltet die Meinungen

Auf Instagram teilte Heidi Klum einige Bilder ihres Looks. Die Kommentare dazu fielen jedoch gemischt aus. „Das schlechteste Kostüm ever. Sehr einfallslos“, schreibt ein User und erntete für seine Meinung zahlreiche Likes. Ein weiterer kommentiert: „Ich glaube, wir haben viel mehr von dir erwartet. Immerhin hast du letztes Jahr die Welt mit deinem Kostüm geschockt, dieses Jahr ist es ein bisschen langweilig. Aber hey, ich glaube, nächstes Mal wird es besser!“

Andere hingegen sind von dem Pfauen-Look von den Socken. „Das ist superkreativ“ und „unglaublich“, staunen einige Fans. „Sie findet immer einen Weg, ihre vorherigen Kostüme zu toppen, das ist erstaunlich“, schreibt ein weiterer. Zahlreiche Nutzer bejubeln Heidi Klum als „Queen of Halloween“.

Topmodel Heidi Klum erschien in diesem Jahr an Halloween als Pfau. Ihr Ehemann hingegen kam als das zugehörige Ei. © picture alliance/dpa/Invision/AP/Evan Agostini & picture alliance/dpa/Invision/AP/Evan Agostini &

Im TV bekommen ihre Fans das Topmodel bald in einer ganz neuen Rolle zu sehen. Die Blondine ist in der kommenden Staffel von „Die Bergretter“ zu sehen. Zuletzt sprach Heidi Klum sogar von „Der Bergdoktor“ und warf damit Fragen auf. Verwendete Quellen: Instagram, Entertainment Tonight