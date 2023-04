Für ersten Live-Podcast: Das stand auf Barbara Schönebergers Spickzettel

Barbara Schöneberger hat erstmals ihren Podcast „Mit den Waffeln eine Frau“ live auf die Bühne gebracht. Um bei ihrem Einstand auch nichts zu vergessen, hatte die Moderatorin einen Spickzettel ganz nah bei sich.

Hamburg – Barbara Schöneberger (49) feierte am 17. April mit ihrem Podcast eine besondere Premiere: Erstmals gab es eine Live-Ausgabe von „Mit den Waffeln einer Frau“, zu der die Moderatorin Designer Guido Maria Kretschmer (57) und Sänger Sasha (51) im Hamburger Mojo Club begrüßte.

Auch Profis brauchen Hilfe: Barbara Schöneberger schrieb sich Spickzettel für Live-Podcast

Vor ihrem Auftritt vor 200 Gästen verriet Schöneberger im Interview mit „Vip.de“, dass sie einen Spickzettel für die besondere Premiere dabei habe. In einem Clip ist zu sehen, wie die Moderatorin in dem Gespräch ihre mit Notizen verzierte Hand in die Kamera hält. Darauf sind Wörter wie „Reden, Lachen, Singen, Quatschen“ zu lesen.

Laut dem Portal soll die erfahrene Moderatorin (49) den Spickzettel aber nicht gebraucht haben. Stattdessen konnte sie in ausgelassener Stimmung ihren prominenten Gästen einige Geheimnisse entlocken und am Ende gab sie sogar ein Gesangsduett mit Sasha zum Besten.



Ganz schön frech: Barbara Schöneberger lästert im Podcast über David Hasslehoff

Wöchentlich lädt Barbara Schöneberger „die erfolgreichsten Prominenten Deutschlands“ in ihren Podcast ein. „Ob Günther Jauch, Iris Berben, Anke Engelke oder auch Mark Forster, sie alle waren schon da und wurden von ihr mit ihren selbstgebackenen Waffeln vollgestopft“, heißt es auf der Webseite des Formats. Seit dem 19. April ist die aufgezeichnete Folge aus Hamburg auch auf barbaradio.de zu hören.

Podcast mal ganz anders: Die neueste Folge von „Mit den Waffeln einer Frau“ nahm Barbara Schöneberger live auf. © IMAGO/APress (Fotomontage)

In dem Podcast plaudern nicht nur die Promis aus dem Nähkästchen, auch die Gastgeberin nimmt kein Blatt vor den Mund. Zuletzt lästerte Barbara Schöneberger im Gespräch mit Carolin Kebekus (42) über US-Star David Hasselhoff (70). Sie erzählte, dass sie den Entertainer erst kürzlich kennengelernt und länger mit ihm geredet habe. „Ich sage jetzt etwas, das ich sehr ungern sage – aber weil David Hasselhoff nicht im Lande ist und nicht unsere Sprache spricht und ich überhaupt gerne Sachen hintenherum mache, sage ich dir jetzt einfach, dass David Hasselhoff nah am Toastbrot ist.“

Er habe lediglich von Momenten erzählt, in denen Fans ein Foto mit ihm machen wollten. Das sei bei ihr nicht gut angekommen. „Ganz schrecklich“, kommentierte Schöneberger. Kürzlich erzählte Herbert Grönemeyer im Podcast von Barbara Schöneberger von einer Nacht im Berghain. Verwendete Quellen: Vip.de, Barbaradio.de