„Ich werde dauernd angesprochen“: Sarah Knappik schämt sich für ihren Hals

Sarah Knappig nimmt ihre Fans mit zum Beauty-Spezialisten. © Instagram/Sarah Knappig

Seit der Schwangerschaft fühlt sich Sarah Knappik in ihrem Körper unwohl und hat vor allem Schwierigkeiten, ihre Kinn- und Halspartie zu akzeptieren.

Bochum – Im April 2021 ist Sarah Knappik (36) stolze Mama von Baby Marly geworden – ihr erster Nachwuchs und die Blondine könnte nicht glücklicher sein. Und doch, trotz des Mutterglücks, bekümmert den Realitystar etwas seit der Schwangerschaft: „Es gibt was, was mich total traurig macht“. Das einstige GNTM-Model offenbart in Bild Live, sich seither unwohl in seinem Körper zu fühlen.

„Seit der Schwangerschaft sieht das alles einfach so schlimm aus“, erklärt die junge Mutter weiter, „ich fühle mich überhaupt nicht wohl damit“. Die Rede ist von Sarahs Kinn- und Halspartie – die Körperstellen, für die sich die „Dschungelcamp“-Expertin schämt. Und wenn es nicht schon genug ist, dass die Blondine sich selbst unwohl damit fühlt, muss sich Knappik nicht selten auch Fragen ihres Umfeldes dazu stellen. „Ich werde dauernd angesprochen, ob ich Probleme mit dem Hals habe oder mit der Schilddrüse“, erklärt die 36-Jährige ihre unschöne Situation.

Dass das TV-Gesicht aktuell nicht ganz zufrieden mit seinem Aussehen ist, lässt sich auch bei einem Blick auf den Instagram-Feed der 36-Jährigen erahnen, denn dort lässt sich kaum noch ein nicht stark bearbeitetes Foto der Blondine finden. Erst kürzlich erkannten Fans den Realitystar auf einem Geburtstagsschnappschuss kaum wieder, da Knappik es mit dem Filter etwas zu großzügig gemeint hat.

Sarah Knappik: „Es gibt auch immer noch den Wunsch, attraktiv zu sein“

Damit soll nun Schluss sein – Sarah Knappik unterzog sich nun nämlich einem Eingriff, der der Problemzone den Kampf ansagen soll, denn trotz ihrer neuen Mutterrolle, die zwar die Prioritäten in ihrem Leben geändert habe, gebe es bei Knappik auch immer noch den Wunsch, attraktiv zu sein. Bild Live begleitete die Entertainerin zu ihrem Termin beim Beauty Doc in Bochum, der bei der jungen Frau die Hollywood-Behandlung durchführen sollte. Der Eingriff, Thermage-Behandlung genannt, soll der 36-Jährigen zu einer strafferen Kinn- und Halspartie und somit zu wieder mehr Selbstbewusstsein verhelfen.

Obwohl die Behandlung über die nächsten zwei Monate erst ihre volle Wirksamkeit entwickelt, ist Sarah bereits nach dem Eingriff überglücklich. Als sich die Blondine im Spiegel betrachtet, ist bereits eine erste Veränderung zu erkennen. Auch via Instagram teilt Sarah ihr Beauty Doc-Erlebnis mit ihren Followern und freut sich bereits auf das Endergebnis in zwei Monaten.