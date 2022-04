Für „Irish Summer“-Tour: Angelo Kelly & Family kommen auch nach Bochum und Hamburg

Neue Tour-Termine für die „Irish Summer“-Tour stehen fest - Hamburg und Bochum mit dabei © instagram.com/angelokellyofficial

Die Kelly Family macht sich bereit für die „Irish Summer“-Tour. In einem Instagram-Beitrag geben sie neue Tour-Termine bekannt. Auch Hamburg und Bochum sind dabei.

Jetzt sind neue Tour-Daten der Kelly Family bekannt gemacht geworden. Zwei weitere Termine der „Irish Summer“-Tour im hohen Norden Deutschlands wurden verkündet. So kamen die Städte Hamburg und Bochum auf der Tour noch dazu. Das Konzert in Hamburg wird am 11. August in der Markthalle stattfinden. In Bochum geht es am 3. September beim Zeltfestival Ruhr weiter.

Die Neuigkeiten verkündete Angelo Kelly auf seinem Instagram Profil. Er postete ein neues Foto mit der Bildunterschrift: „Hamburg und Bochum sind jetzt auch in der ‚Irish Summer‘ mit dabei. Wir freuen uns so sehr auf Euch alle“. Auf dem Foto selbst ist die Kelly Family vor einer idyllischen Landschaft zu sehen – Sie stehen auf einer Wiese und hinter ihnen fließt ein kristallblauer Fluss entlang.

Die Fans freuen sich schon auf die „Irish Summer“-Tour

Über die beiden Tour-Termine in Bochum und Hamburg sind die Fans begeistert. Jemand schreibt unter das Foto: „Wie cool! See you in Bochum“ und ein anderer Follower meint: „Mega, jetzt auch noch was direkt um die Ecke! Ich freue mich soooo soooo sehr auf euch!“ Und auch das Foto selbst kommt sehr gut an. So kommentiert ein Fan: „Was für ein schönes Foto von euch“.