Für Königin Silvia: Prinzessin Madeleine kehrt heim

Von: Susanne Kröber

Drucken Teilen

Prinzessin Madeleine, Chris O‘Neill und die Kinder haben ihren Besuch angekündigt. Auf diese Nachricht dürfte nicht nur Königin Silvia gewartet haben.

Stockholm – Jetzt steht dem nächsten Großereignis für die schwedische Königsfamilie nichts mehr im Wege. Am 23. Dezember feiert Königin Silvia ihren 80. Geburtstag. Zwar will die Ehefrau von König Carl Gustaf (77) laut Svensk Damtidning die Feierlichkeiten gänzlich privat halten, den engsten Familienkreis möchte Silvia aber natürlich dabei haben.

Königin Silvia kann ihren 80. Geburtstag mit Prinzessin Madeleine und ihrer Familie feiern

Neben Ehemann Carl XVI. Gustaf dürfen an Silvias rundem Geburtstag vor allem ihre drei Kinder samt Anhang nicht fehlen. Für Kronprinzessin Victoria (46) und Prinz Carl Philip (44) kein Problem, schließlich leben beide nicht weit entfernt von ihrer Mutter. Für Silvias Jüngste, Prinzessin Madeleine (41), bedeuten die Feierlichkeiten hingegen eine logistische Herausforderung. Madeleine lebt mit Ehemann Chris O‘Neill (49) und den Kindern Prinzessin Leonore (9), Prinz Nicolas (8) und Prinzessin Adrienne (5) im rund 8000 Kilometer entfernten Pinecrest, Florida.

Nachwuchs-Royals: Die nächste Generation der Königshäuser Europas steht in den Startlöchern Fotostrecke ansehen

Da Königin Silvia nur einen Tag vor Weihnachten Geburtstag feiert, können sich Madeleine und ihre Lieben den Christbaum in diesem Jahr sparen und auf Schloss Drottningholm die Geschenke auspacken. „Die Prinzessin und Chris O‘Neill kehren mit ihrer Familie nach Stockholm zurück“, bestätigt Palast-Kommunikationschefin Margareta Thorgren den Besuch gegenüber Svensk Damtidning, auch wenn das genaue Anreisedatum noch nicht feststeht.

Madeleine und Chris werden ihre US-Luxusvilla nicht los Zwar betonte der Palast, der Verkauf des Anwesens in Pinecrest habe nichts mit dem verschobenen Umzug von Prinzessin Madeleine und ihrer Familie zu tun, Probleme bereitet die Immobilie allerdings offenbar schon. Seit Anfang März wurde die Villa zum Verkauf angeboten, damals für rund sieben Millionen Dollar (6,5 Millionen Euro). Nach einer Preisreduzierung wurde das Angebot schließlich zunächst deaktiviert. Jetzt kann man die Villa wieder erwerben, laut Svensk Damtidning aktuell für 6,8 Millionen Dollar (6,4 Millionen Euro).

Besuch statt Umzug: Madeleine und Chris verbringen Weihnachten in Stockholm

Wäre alles so gelaufen wie ursprünglich geplant, hätten Prinzessin Madeleine und Chris O‘Neill auch keine weite Anreise zu Königin Silvias 80. Geburtstag gehabt. Ihr Umzug nach Stockholm war im Frühjahr offiziell für Sommer 2023 angekündigt worden, kurzfristig wurden die Pläne jedoch auf Eis gelegt. „Nach den mir vorliegenden Informationen wird [der Umzug] auf 2024 verschoben“, erklärte Margareta Thorgren damals laut Expressen.

Wenn Mama Silvia 80 wird, will Prinzessin Madeleine auf jeden Fall dabei sein. (Fotomontage) © IMAGO/TT

Jetzt kann sich die schwedische Königsfamilie zumindest schon mal auf eine Wiedervereinigung an Silvias Geburtstag und am Weihnachtsfest freuen. Zuletzt hatten Prinzessin Madeleine und Chris O‘Neill mit einer Absagenflut für Unmut gesorgt, sie ließen die nachgeholte Party zu Prinz Daniels 50. Geburtstag sausen und bleiben auch der Verleihung der Nobelpreise in Stockholm am 10. Dezember fern. Die Entfernung ist schlicht zu weit, so die offizielle Begründung. Zu Königin Silvias Freude hält Madeleine das nicht von ihrer nächsten Schweden-Reise ab. Verwendete Quellen: expressen.se, svenskdam.se