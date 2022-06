Für mehr Inklusion: Beatrice Egli eröffnet im bunten Sommer-Look die Special Olympics

Schlagersängerin Beatrice Egli sang am Wochenende bei den „Special Olympics“. Die 33-Jährige trug dabei ein sommerliches, buntes Kleid. (Fotomontage) © TikTok/Beatrice Egli & Instagram/Beatrice Egli

Schlagersängerin Beatrice Egli sang am Wochenende bei den „Special Olympics“. Die 33-Jährige trug dabei ein sommerliches, buntes Kleid.

Für Beatrice Egli (33) war es ein besonderes Wochenende, denn die Sängerin trat bei den „Special Olympics“ in St.Gallen in der Schweiz auf. Bei dieser Veranstaltung sind circa 1.800 Athleten in 15 verschiedenen Sportarten gegeneinander angetreten. Die Sängerin postete ein Foto von sich und schrieb unter anderem darunter: „Heute bin ich in der Schweiz, wo so viele tolle, besondere Menschen im Mittelpunkt stehen. Denn ich darf der Eröffnung der National Summer Games in St. Gallen musikalisch beiwohnen. Was für eine Ehre, bei den Special Olympics dabei sein zu dürfen und die zahlreichen Athletinnen und Athleten bei diesem Highlight des größten Sportevents in der Schweiz für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung supporten zu dürfen.“

Auf dem Bild steht die 33-Jährige vor der Tribüne. Egli trägt ein knöchellanges buntes Kleid, das sie mit einem geflochtenen Gürtel an der Taille betont. Die Sängerin strahlt glücklich in die Kamera, schreibt passend dazu unter das Foto: „Ich freue mich sehr, hier heute meinen Beitrag dazu leisten zu dürfen, dass diese wichtige Veranstaltung wahrgenommen wird. Auf dass wir gemeinsam großartige sportliche Leistungen erleben werden, ein neues Gemeinschaftsgefühl entwickeln und alle gemeinsam dafür einstehen, dass alle Menschen in Liebe, Freude, Gleichberechtigung und Frieden miteinander leben können!“

Schlagerstar Beatrice Egli zeigt großes Engagement

Beatrice Egli ist bereits für ihr Engagement bekannt. Die 33-Jährige setzt sich außerdem im Rahmen eines Paten-Projektes für Schulbildung in Afrika ein. Auch macht sie sich immer wieder gegen Bodyshaming stark. Unter ihr Bild schreibt sie: „Zusammen für eine inklusive Welt, in der alle Menschen in ihrer Vielfalt und Unterschiedlichkeit anerkannt und wertgeschätzt werden.“