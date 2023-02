„Für mich ist das völlig normal“: Heidi Klums Vater filmte die Geburt ihrer vier Kinder

Heidi Klum ist Vierfach-Mama und ihr Vater filmte ihre Geburten. Warum ihr das nicht unangenehm ist, erklärte sie in einem Interview.

Der Vater von GNTM-Moderatorin Heidi Klum (49) war bei der Geburt seiner vier Enkelkinder dabei. Ihre erste Tochter Leni kam 2004 zur Welt und entstand in der Beziehung mit dem italienischen Formel-1-Manager Flavio Briatore (72). Nach der Trennung lernte die Jurorin den Sänger Seal (59) kennen und es folgten 2005 und 2006 ihre beiden Söhne. Das Ehepaar bekam 2009 eine weitere Tochter. Die Beziehung ging 2012 in die Brüche und mittlerweile ist die 49-Jährige mit dem Tokio Hotel Sänger Tom Kaulitz (33) verheiratet. Eine der Gemeinsamkeit bei der Geburt ihrer vier Kinder war, dass Vater Günther Klum (77) immer dabei war und filmte.

In einem Interview mit dem „Times Magazine“ verriet, wie Vierfach-Mama, wie es dazu kam, dass ihr Vater die Geburten filmte. Denn Seal war bei den Geburten seiner Kinder dabei, doch Heidi Klum brauchte ihn an anderer Stelle: „Ich wollte Seal an meiner Seite haben, nicht beim Filmen.“ Daher kam es dazu, dass Vater Günther die Kamera in die Hand nahm. Die GNTM-Jurorin verrät, dass es ihr sehr wichtig gewesen ist, diese Momente für ihre Kinder festzuhalten. Doch sie merkt auch an: „Wenn sie es nicht sehen wollen, können wir es löschen.“

Dass ihr Vater die Geburten filmt, war Heidi nicht unangenehm

Außerdem wurde die 49-Jährige in dem Interview gefragt, ob es ihr nicht unangenehm gewesen sei, dass ausgerechnet ihr Vater filmte. Doch darauf hatte sie eine eindeutige Antwort: „Ich hatte überhaupt kein Problem damit, dass mein Vater das gemacht hat. Ich bin sein Kind. Er hat mich gemacht! Also kann er zusehen, wie meine Kinder geboren werden. Für mich ist das völlig normal.“ Eh-Ehemann Seal war auch bei der Geburt von Heidis erster Tochter Leni dabei und adoptierte sie später. Die beiden haben immer noch ein sehr gutes Verhältnis.