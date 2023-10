„Danke für nichts“: GNTM-Finalistin sitzt in Israel fest

Serlina Hohmann ist der Liebe wegen nach Tel Aviv gezogen. Seit der Krieg ausgebrochen ist, versucht sie vergeblich, zurück nach Deutschland zu fliegen.

Tel Aviv – Seitdem Terroristen der Hamas Israel am 7. Oktober 2023 angegriffen haben und Krieg herrscht, versuchen unzählige Deutsche, das Land zu verlassen. Unter ihnen die ehemalige „Germany’s Next Topmodel“-Teilnehmerin Serlina Hohmann (29). Sie nahm 2017 an der 12. Staffel der Show von Heidi Klum (50) teil, in der ihre Konkurrentin Céline Bethmann (25) den Titel holte. Serlina wurde Zweite. Jetzt hofft sie, endlich nach Deutschland fliehen zu können.

GNTM-Star Serlina Hohmann sitzt in Israel fest: Familie hing stundenlang in der Warteschleife

Kurz nach der Show wanderte die 29-Jährige für ihren Freund nach Israel aus und verlobte sich 2022 mit dem gebürtigen Israeli. In Tel Aviv arbeitet sie als Model und Influencerin. In ihrer Instagram-Story berichtet Serlina Hohmann, wie schwer es aktuell für sie sei, einen Evakuierungsflug nach Deutschland zu buchen.

„Größter Witz diese ‚Evakuierungsflüge‘“, erklärt Hohmann in Ihrer Instagram-Story und kritisiert dabei auch die Airline. Sie habe sich in die Krisenvorsorgeliste ELEFAND (Elektronische Erfassung von Deutschen im Ausland) eingetragen, aber zunächst keinerlei Informationen zu den angebotenen Flugtickets erhalten. Weiter schreibt sie, die Rückmeldung erhalten zu haben, sich ein Flugticket für 300 Euro über die Lufthansa-Hotline buchen zu sollen. Stundenlang habe ihre Familie daraufhin versucht, parallel über fünf verschiedene Handys jemanden zu erreichen – vergeblich. „Die Nummer war Deutsch – sprich aus Israel nicht kostenfrei zu erreichen“, beklagte das Model.

Keinen Flug gebucht: Serlina Hohmanns Rückkehr bleibt unsicher

Nachdem ihr Bruder endlich eine Person am Telefon erreichen konnte und Hohmanns Daten durchgegeben hat, sei plötzlich die Verbindung abgebrochen. Nach vielen weiteren Stunden in der Warteschleife bekam sie schließlich die Rückmeldung, dass alle Flüge bereits ausgebucht seien. Hohmann zeigt sich wütend: „Ich habe gehofft, trotzdem eine Buchungsbestätigung oder einen Rückruf zu bekommen, weil alle meine Daten ja bei ELEFAND gespeichert sind.“ Die Story beendet sie mit dem Satz „Danke für nichts, Lufthansa.“

Serlina Hohmann wurde bei Heidi Klums „Germany‘s next Topmodel“ Zweite – und lebt derzeit mit ihrem Freund in Israel. Seit Kriegsbeginn möchte sie zurück nach Deutschland, sitzt aber fest. © Imago/ VistaPress, Revierfoto (Fotomontage)

Wann oder ob sie in nächster Zeit nach Deutschland fliegen kann, weiß Serlina Hohmann noch nicht. Aktuell sei ihr Herz „gerade zu 100 Prozent“ in Israel und „gebrochen“, heißt es. Ein anderer Promi verharrt derzeit weiter in Tel Aviv. „ZDF-Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel lebt in Israel und hat nicht vor, das Land aufgrund des Kriegs zu verlassen. Verwendete Quellen: Instagram