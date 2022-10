Für Putin: Schlagerstar Nicole singt „ein bisschen Frieden“ nun auf Russisch

Schlagersängerin Nicole ändert die Sprache in ihrem Song „Ein bisschen Frieden“: Sie singt den Friedenssong nun auch auf Russisch. (Fotomontage) © IMAGO/SNA & IMAGO/osnapix

Schlagersängerin Nicole ändert die Sprache in ihrem Song „Ein bisschen Frieden“: Sie singt den Friedenssong nun auch auf Russisch.

Schlager-Ikone Nicole (57) ist mit ihrem Lied „Ein bisschen Frieden“ berühmt geworden. Die Friedenshymne der 57-Jährigen kennt seit dem Eurovision Song Contest 1982 wohl jeder in Deutschland. Doch nun ändert sie ihren Song aufgrund der aktuellen politischen Lage ab: Nicole singt ihr Lied auf Russisch.

Die Abwandlung ihres Liedes in die russische Sprache hat einen ernsten Grund, wie Nicole der Deutschen Presse-Agentur verrät: „Es ist eine Botschaft, sage ich mal, an Herrn Putin, sich das Lied mal anzuhören, weil es genau das ausdrückt, was alle sich wünschen“. Sie fügt hinzu: „Endlich dem Krieg ein Ende zu bereiten und die Waffen niederzulegen!“

„Ein bisschen Frieden“ als Botschaft an Russland und die Ukraine

Die neue Version des Liedes erscheint in ihrem neuen Album „Ich bin zurück“. Dieses erscheint am kommenden Freitag. Bisher hat sie „Ein bisschen Frieden“ auf sieben Sprachen gesungen und Russisch ist nun die achte Sprache. Dies sei auch ein Geschenk an die Ukrainer, wie Nicole betont: „Es ist auch ein kleines Geschenk an alle Geflüchteten, die hier unterkommen“.