Eltern in Geldnot: Sarah Engels hatte als Kind nicht immer den stylischten Schulranzen

Teilen

Sarah Engels kann ihren Kindern heute Traumreisen nach Finnland oder nach Hawaii ermöglichen – für sie war das als Kind nicht denkbar.

Köln – Sarah Engels (30) muss sich heute wohl finanziell keine Sorgen mehr machen. Seit die Musikerin mit süßen 19 Jahren an der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (RTL) teilgenommen hat, hat sich das ganze Leben der heute zweifachen Mutter verändert. In der DSDS-Staffel belegte Sarah den zweiten Platz und heiratete anschließend den DSDS-Sieger der Staffel Pietro Lombardi (30). Seither war die Künstlerin nicht mehr aus der Öffentlichkeit wegzudenken und Engels feierte zahlreiche musikalische Erfolge.

Heute verdient die 30-Jährige nicht mehr nur mit ihrer Musik Geld, sondern kassiert auch als Influencerin durch Social Media. Über ihr Einkommen muss sich Sarah Engels keine Gedanken machen und kann sich ohne Bedenken mehrmals im Jahr Familienurlaub in weit entfernte, wärmere Gefilde leisten – nächster Stop mit der ganzen Familie: Bali. Aber das war für die „Te Amo Mi Amor“-Interpretin nicht immer so. In ihrer Kindheit war Geld keine Selbstverständlichkeit.

Wollnys, Kellys, Kinderwahn: Diese Stars haben ungewöhnlich viele Kinder Fotostrecke ansehen

Sarah Engels glaubte, ihre Eltern würden sie weniger lieben

In einer Instagram-Story gibt sich die Beauty nun ganz offen und berichtet von ihren frühen Erinnerungen an den Umgang mit Geld: „Ich bin als Kind so aufgewachsen, dass meine Eltern immer auf das Geld achten mussten und wir uns nicht einfach immer alles erlauben oder leisten konnten“, so die einstige „The Masked Singer“-Siegerin. So habe die heute erfolgreiche Musikerin nicht immer den stylischten Schulranzen gehabt und ihr Taschengeld fiel im Vergleich zu dem ihrer Freundinnen geringer aus.

Sarah Engels kann ihren Kindern heute Traumreisen nach Finnland oder nach Hawaii ermöglichen – für sie war das als Kind nicht denkbar. (Fotomontage) © Facebook/Sarah Engels & Instagram/Sarah Engels

Keine leichte Situation für einen Teenager, sodass Sarah damals gedacht habe, dass ihre Eltern sie weniger lieben würden. „Ich dachte, dass andere Eltern ihre Kinder mehr lieben würden, weil sie ihnen mehr ermöglichen konnten“, so das DSDS-Sternchen. Dass das natürlich nicht stimmt, weiß die 30-Jährige heute und weiß auch, dass es nicht immer ums Geld geht.

„Das wichtigste Gut im Leben sind die Dinge, die nicht käuflich sind“, so die zweifache Mutter zu ihren Followern. Sarah habe schon früh lernen müssen, ihr eigenes Geld dazuzuverdienen und sei der festen Überzeugung, dass ihre eigene kleine Familie heute auch ohne einen üppigen Kontostand zusammenhalten würde. Entgegen ihrer eigenen Kindheit kann Sarah ihrem Nachwuchs Traumreisen nach Hawaii, Bali oder Finnland ermöglichen. Das sei der kleinen Familie natürlich auch gegönnt.