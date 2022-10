Gänsehautmoment in München: Giovanni Zarrella unterbricht Konzert für Fan

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Giovanni Zarrella sind seine Fans wichtig. So wichtig, dass er sogar sein Konzert in München unterbricht und höchstpersönlich ein Fan-Geschenk entgegennimmt. Dass der Schlagerstar sich soviel Zeit für sein Publikum nimmt, kommt im Circus Krone natürlich richtig gut an.

München - „Ciao“ ist Giovanni Zarrellas erste Solo-Tour und dafür er etwas ganz Besonderes auf die Beine gestellt. Mit einer Mischung aus heißen Latin-Klängen, guten alten deutschen Schlager-Hits und den größten Italo-Klassikern begeisterte der Schlagerstar am Donnerstag (29. September 2022) seine Fans. Doch ein Moment bleibt wohl besonders in Erinnerung.

Echt, emotional, zum Anfassen: Giovanni Zarrella bringt München zum Beben

Wer die Chance hat, auf ein Konzert von Giovanni Zarrella zu gehen, sollte sie unbedingt nutzen. Er ist Musiker mit Leib und Seele - und das merkt man ab der ersten Sekunde. Seine Fans liegen dem Schlagerstar dabei besonders am Herzen. Da legt er sich schon einmal auf die Bühne und macht Selfies mit den Glücklichen in der ersten Reihe, schreibt Autogramme und gibt eine Runde High-Fives im Zuschauerraum.

Bei Giovanni Zarrella wird Fan-Nähe ganz großgeschrieben. Da unterbricht der Schlagerstar sogar sein Konzert in München. (Fotomontage) © tz.de/Lisa Klugmayer

Ein Moment sorgte allerdings besonders für Gänsehaut. Giovanni Zarrella, einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, war gerade dabei zu erzählen, wie dankbar er sei, seine ZDF-Show moderieren zu dürfen, als ein Fan im Publikum mit einem Stück Papier winkt. „Steht da drauf, was ich sagen soll“, scherzt der Schlagerstar.

Giovanni Zarrella: Mit Italo-Schlager zum Erfolg Nach seinem persönlichen Tiefpunkt, traf Giovanni Zarrella 2019 eine Karriereentscheidung, die sich als absoluter Glücksgriff entpuppte: Deutsche Schlager auf Italienisch. Mit „La vita è bella“ erreichte der Schlagerstar Platz 2 in den deutschen Album-Charts und wurde mit Gold und Platin ausgezeichnet. Mit seinem zweiten Italo-Album setzt Giovanni Zarrella aber noch eine Schippe drauf. „Ciao“ schießt von 0 auf Platz 1 der Charts.

Gänsehautmoment in München: Giovanni Zarrella unterbricht Konzert für Fan

„Ist das für mich? Bring mir das!“, so Giovanni Zarrella zu seinem Fan. Er reagiert anfangs noch etwas zögerlich, als der Schlagerstar sein Konzert für ihn unterbricht. „Ich nehme das gerne. Die Zeit nehmen wir uns“, hakt der Schlagersänger nochmal nach und nimmt den Brief entgegen. Von so viel Fan-Nähe ist das Publikum natürlich begeistert und bricht in tosenden Applaus aus. Als Giovanni Zarrella den Brief liest, grinst er über beide Ohren. „Danke! Das ist mein Glücksbringer für heute“, verrät er und steckt die Fan-Botschaft in seine Hosentasche.

Der König von Mallorca dankt ab - Die Karriere von Jürgen Drews in Bildern Fotostrecke ansehen

Für die „Giovanni Zarrella Show“ hat der Schlagerstar übrigens vor ein paar Wochen den „Deutschen Fernsehpreis“ für die beste Moderation gewonnen. Ein weiterer Meilenstein in seiner Erfolgsgeschichte - damit hat er seinen Kollegen Florian Silbereisen überholt. Verwendete Quellen: Konzertbesuch tz.de am 29. September 2022 in München