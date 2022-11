Für seine Obdachlosen-Hilfe: Frank Zander bekommt Verdienstkreuz 1. Klasse

Teilen

Viele obdachlose Berliner sind an Weihnachten allein und können kein gemütliches Fest mit der Familie feiern. Für sie gibt Frank Zander bereits seit 25 Jahren ein Weihnachtsessen.

Seit mehr als einem Vierteljahrhundert engagiert sich Frank Zander (80) für wohnungslose und benachteiligte Menschen. Seine Weihnachtsfeier für Obdachlose ist jedes Jahr ein fester Bestandteil des Berliner Event-Kalenders. Bis zur Corona-Pandemie hatte es in einem großen Berliner Veranstaltungssaal - zuletzt im Berliner Hotel Estrel - ein Gänsebraten-Dinner und eine Unterhaltungs-Show gegeben.

Für sein Engagement soll Frank Zander nun mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse geehrt werden. Das teilte das Bundespräsidialamt mit. Am 5. Dezember soll er diese hohe Auszeichnung vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier persönlich überreicht bekommen. Und wie reagierte Zander selbst auf die Nachricht? Gegenüber Bild sagte der Entertainer: „Ick bin janz baff. Ja, ick gebs zu, ick bin auch glücklich.“

Frank Zander hat ein großes Herz für Obdachlose. © Jens Kalaene

Das traditionelle Weihnachtsessen geht in die 28. Runde

„Die Tradition geht weiter ...“, teilte Frank Zander bereits Ende September auf Instagram mit. Schon zum 28. Mal werden er und seine Helfer dafür sorgen, dass auch arme Menschen in der Zeit um Weihnachten herum eine warme Mahlzeit und kleine Geschenke erhalten. „Es gibt Geschenketaschen, Schlafsäcke, warmes Essen und weihnachtliche Stimmung für die ärmsten der Armen…“, schrieb der 80-Jährige.

Wegen der Corona-Pandemie kann Frank Zanders Weihnachtsessen allerdings nicht mehr wie früher in einem großen Hotelsaal stattfinden. Stattdessen wird der Musiker mit einem Foodtruck der Caritas in der Stadt unterwegs sein und Essen sowie nützliche Sachspenden ausgeben. Dabei wird er von vielen anderen freiwilligen Helfern und Prominenten unterstützt. Wie die Hilfsorganisation Caritas im Oktober berichtete, hatte Frank Zander für den Betrieb des Foodtrucks in diesem Jahr 20.000 Euro gespendet.