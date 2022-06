Für Vox-Sendung: Schlagerstar Heino unterzieht sich Fahrtauglichkeitsprüfung

Heino testet für Vox sein Können als Autofahrer © IMAGO/Future Image

Für die Kameras unterzieht sich jetzt Schlagerstar Heino einer Fahrtauglichkeitsprüfung. Auf das Ergebnis dürfen die Fans gespannt sein!

Heino ist jetzt 83 Jahre alt und darf offiziell in Deutschland noch mit dem Auto die Straßen unsicher machen. In Deutschland ist der Führerschein nämlich ein Leben lang gültig. Für den Sender Vox unterzieht er sich aber jetzt freiwillig einer Fahrtauglichkeitsprüfung. Die neue Vox-Serie heißt „Alt und abgefahren“. Ob das auch auf Heino zutrifft werden die Fans am 10. Juli erfahren.

Gemeinsam mit seiner Hannelore unterzieht er sich dem Test. Dabei wird ein Fahrlehrer seine Fahrtüchtigkeit bewerten. Das Ganze wird mit einem Ampelsystem bewerten. Rot würde damit also bedeuten, dass der Prüfling eine Gefährdung darstellen könnte und damit seinen Führerschein besser abgeben sollte. Heino und seine geliebte Hannelore sind dabei aber nicht die einzigen, die ihre Fahrkünste unter Beweis stellen.

Die Stars testen ihre Fahrtauglichkeit

Mit am Start sind unter anderem auch Komiker Dieter Hallervorden mit seiner Ehefrau Christin sowie Eva Jacob und Stefanie Simon. Der Jüngste in der Runde ist Ex-Dschungelcamp-Kandidat Peter Orloff mit 78 Jahren.