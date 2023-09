Barbara Schöneberger wartet auf Anruf für „Wetten, dass..?“-Job

Von: Diane Kofer

Thomas Gottschalk hört endgültig als „Wetten, dass..?“-Moderator auf. Wer seine Nachfolge antritt, ist noch nicht bekannt. Barbara Schöneberger hätte Interesse an dem Job und wartet auf einen Anruf.

Hamburg – Die Thomas-Gottschalk-Ära bei „Wetten, dass..?“ ist endgültig vorbei – der 73-Jährige will die Sendung zukünftig nicht mehr moderieren. Bisher ist noch nicht bekannt, ob und wie das Format weitergeht und vor allem: mit welchem Moderator. Barbara Schöneberger (49) bekundet jetzt Interesse an dem Job – gefragt hat man sie bisher aber nicht.

„Wetten, dass..?“-Moderation: Barbara Schöneberger wartet auf Anfrage

Thomas Gottschalk hat vor wenigen Wochen angekündigt, dass er „Wetten, dass..?“ endgültig den Rücken kehren wird. Zwar hat der TV-Star schon vor einigen Jahren sein Aus verkündet, war zu besonderen Anlässen aber immer wieder als Moderator zur Sendung zurückgekehrt. Jetzt soll ein für alle Mal Schluss sein, doch seine Nachfolge ist bisher noch nicht geklärt. Barbara Schöneberger würde eine Anfrage wohl nicht ablehnen.

In der „NDR-Talkshow“ begrüßte Barbara Schöneberger Comedian Aurel Mertz (34), der in „Wetten, dass..?“-Erfinder Frank Elstner (81) einen Mentor gefunden hat. Schnell kamen sie so auch auf die Sendung und einen möglichen Nachfolger zu sprechen. „Mich haben sie auch noch nicht angerufen“, gab die 49-Jährige dabei preis. Offenbar wäre sie dem Ganzen aber nicht abgeneigt. Die gebürtige Münchnerin schickte nämlich eine Botschaft ans ZDF. „Ich habe meine Nummer nicht geändert“, betonte sie.

Die verrücktesten Wetten bei „Wetten, dass..?“ Seitdem am 14. Februar 1981 die erste Folge von „Wetten, dass..?“ über die Bildschirme flackerte, ist das TV-Studio Austragungsort einiger bizarrer und verblüffender Wetten geworden. 1988 behauptete Thomas Rautenberg, er könne die Farbe von Buntstiften durch Riechen erkennen und hatte damit sogar Erfolg – was natürlich komplett geschummelt war. 1997 gelang es Nico Haddad, eine brennende Hütte nur mit Auspusten und fünf Litern Wasser zu löschen. 2007 schaffte es Gerhard Donie, 20 Pömpel durch Werfen auf den Rücken von 10 Männern zu platzieren. Auch in der neuesten Folge des Publikumslieblings dürften wieder viele aufregende Wettvorhaben am Start sein. (Quelle: unserding.de)

„Gut versorgt“: Barbara Schöneberger ist auch ohne „Wetten, dass..?“ voll ausgelastet

Langweilig ist Barbara Schöneberger allerdings nicht – sie hat auch ohne „Wetten, dass..?“ alle Hände voll zu tun. „Aber ich bin ja gut versorgt“, versicherte sie ihren Gästen deshalb. Tatsächlich hat die TV-Bekanntheit nicht nur ihren eigenen Podcast und führt von Woche zu Woche durch die Talkshow – sie moderiert sogar eine Sendung mit Thomas Gottschalk zusammen. In „Denn sie wissen nicht, was passiert“ müssen Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch (67) immer wieder ins kalte Wasser springen – denn das Trio hat vorab wirklich keine Ahnung, was in der Sendung geschieht.

Barbara Schöneberger könnte sich vorstellen, Thomas Gottschalks „Wetten, dass..?“-Erbe anzutreten. Gefragt hat sie das ZDF bisher aber nicht. © Imago/ Hofer; Screenshot: NDR Talkshow (Fotomontage)

Die Entertainerin kennt den „Wetten, dass..?“-Star durch die Zusammenarbeit besonders gut und kennt vor allem auch seine Moderations-Taktiken in- und auswendig. Erst kürzlich verriet Barbara Schöneberger, dass Thomas Gottschalk bei seinen TV-Shows Namens-Spickzettel braucht. Verwendete Quellen: NDR Talkshow