Fürs Baby: Jenny Frankhauser will Extensions entfernen und Fake-Nägel kürzen

Jenny Frankhauser möchte sich Extensions entfernen lassen, wenn ihr Baby da ist © Instagram/jenny_frankhauser

Alles neu bei Jenny Frankhauser: Die Influencerin will sich künftig deutlich natürlicher präsentieren - ihrem ungeborenen Sohn zuliebe.

Reality-Star Jenny Frankhauser (29) macht die Haare ab! Wer hätte das gedacht: Angesichts der anstehenden Geburt ihres Babys will sie ihren Look ändern. Die blonde Barbie-Mähne ist eigentlich das Markenzeichen der TV-Bekanntheit und ihrer Halbschwester Daniela Katzenberger (35). Doch nun kündigt sie an, stattdessen auf Natürlichkeit zu setzen. „Beim nächsten Termin kommen die Extensions komplett raus. Dann bin ich zum ersten Mal seit 14 Jahren ohne Extensions“, erzählt die Influencerin in ihrer aktuellen Instagramstory.

Ganz offen gibt Jenny zu: „Das wird glaube ich eine krasse Umstellung sein, aber auch vieles erleichtern.“ Doch was steckt eigentlich hinter ihrer Entscheidung? „Ich finde, ich muss einfach praktisch denken“, erklärt sie. „Gerade in der ersten Zeit, wenn mein Baby da ist, muss alles praktisch sein. Es muss schnell gehen, das sagt mir mein Gefühl.“

Schwangere Jenny Frankhauser will, „dass alles praktisch ist“

Doch nicht nur Jennys Extensions kommen weg: Die Beauty-Liebhaberin trennt sich außerdem von ihren Fake-Nägeln. Damit wolle sie aber niemanden unter Druck setzen, es ihr nachzumachen. „Natürlich müsste ich meine Haare nicht kürzen und ich müsste auch nicht meine Nägel kürzen. Aber das sind alles Sachen, die ich für mich entschieden habe und machen möchte, die ich auch gar nicht schlimm finde“, fügt die Blondine hinzu.

Wenn sie irgendwann doch unzufrieden mit ihrem natürlichen Look sei, könne sie ihr Aussehen nach der Geburt von Sohn Damian immer noch ändern und „die Haare bis zum Arsch machen oder die Nägel fünf Meter lang“, scherzt Jenny. Gerade weil es ihr erstes Baby ist, will sie offenbar alles richtig machen. „Fürs Erste möchte ich einfach, dass alles praktisch ist“, kündigt die Ex-Dschungelkönigin an.

Bei einem Friseurtermin habe sie bereits eine Vorstellung davon bekommen, wie sie ohne Extensions aussieht. „Noch ist es nicht so weit, aber ich habe mir meine echten Haare angucken können und muss sagen, ich kann damit leben“, lautet ihr Fazit. Das klingt zwar nicht unbedingt begeistert, aber sobald ihr Baby auf der Welt ist, hat Jenny sicher ganz andere Dinge im Kopf als ihre Frisur.