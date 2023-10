Fürst Albert von Monacos unehelicher Sohn Alexandre Grimaldi tritt in Vaters Spuren

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Alexandre Grimaldi, erster Sohn Fürst Alberts von Monaco tritt ins Rampenlicht und hat viel zu erzählen. Im Tatler-Magazin gibt er Auskunft über sein Wettbewerbs-Gen und die Bindung zu seinem berühmten Vater.

Monaco – Charlène von Monacos (45) volle Unterstützung ist dem jungen Mann sicher. Alexandre Grimaldi ist zwar Fürst Alberts (65) erstes Kind vor ihrer Zeit, doch die Fronten sind längst geklärt und die Zwillingsmutter unterstützt den 20-jährigen Sohn ihres Ehemannes, wo sie nur kann. Der macht jedoch keinen bedürftigen Eindruck, sondern mausert sich zum planvollen Geschäftsmann mit Modellqualitäten, sodass ihn der renommierte Tatler in seiner diesjährigen Dezemberausgabe (Veröffentlichung: 2. Dezember) sogar mit einem Cover würdigt.

Fürst Albert hat sich immer um ihn gekümmert: „Es ist eine sehr gute Beziehung“, sagt Alexandre

In der Titelgeschichte gibt der Erstgeborene des Fürsten laut people.com bereitwillig Auskunft über die Verhältnisse hinter den monegassischen Palastmauern: „Mit meinem Vater ist es gut, wir fangen an, uns viel öfter zu sehen. Während der Ferienzeit verbringen wir viel Zeit miteinander“, berichtet der College-Student mit togolesischen Wurzeln, der demnächst New York unsicher machen will. „Es ist eine sehr gute Beziehung.“

Charlène, Letizia, Victoria: Royale Ladys in Leder-Laune Fotostrecke ansehen

Auch dort dürften dem jungen Mann Tür und Tor offen stehen: „Alexandre Grimaldi ist das frische Gesicht des Hauses“, teilt der Tatler mit und lässt den Sohn der ehemaligen geheimen Freundin Alberts, Nicole Coste (51) auch über die Modewelt sprechen: „Ich liebe Louis Vuitton, Dior, Givenchy. Die großen französischen Häuser“, spricht Alexandre in seinem cremigen englischen Akzent. Und weiter: „Es gibt eine kulturelle Verbindung, die ich bewundere“.

Vor dem Tatler-Titel gab Alexandre dem französischen Point de Vue ein bahnbrechendes Interview Alexandre äußerte sich herzlich über die Beziehung zu seiner Familie und betonte, dass er sich auf sein Studium konzentrieren wolle. „Eines ist sicher: Heute bin ich ein glücklicher Mann, der offen und ehrlich zu Ihnen ist“, sagte Alexandre dem französischen Magazin. Während Alexandre zu einem seriösen Geschäftsmann entwickelt, ordnete er sein bisheriges Image des „außerehelichen Kindes“, ein, das ihm fälschlich zuteilgeworden sei. Die Verwendung dieses Wortes sei „beleidigend“, gab er an: „Keiner meiner Elternteile war verheiratet und keiner von ihnen hat Ehebruch begangen . . . „

Alexandres Zukunftspläne: Betriebswirtschaft und internationale Beziehungen in New York zustieren.

Albert von Monaco kann stolz sein: Sein Sohn Alexandre mausert sich zum Geschäftsmann und stellt sich in den Dienst Monacos (Fotomontage). © picture alliance/dpa/Tatler/PA Media | Luc Braquet & D. Van Tine/Imago

Wer in selbst sprechen hören will, kann das bei einem Video aus Paris mit dem Halbbruder von Alberts Zwillingen auf dem Instagram-Account des Tatler tun. Anfang 2024 vor und plant, Betriebswirtschaft oder internationale Beziehungen an der NYU oder Fordham zu studieren. Während er im Big Apple Fuß fasst, muss er die große Liebe nicht mehr suchen. Die hat er offenbar schon in Monaco gefunden.

„Es geht sehr gut. Wir haben uns in Monaco kennengelernt“, verrät er, sie sei schon nach New York umgezogen. Seine Aufgabe beschreibt er ambitioniert mit der Hoffnung, den Bekanntheitsgrad Monacos auf der Weltbühne steigern zu wollen: „[Ich strebe] danach, an einer Beziehung mit meinem Vater zu arbeiten“. Er strebt die Position eines globalen Botschafters an und deutet an, dass er über Geschäftsmöglichkeiten mit Albert II. gesprochen habe. Offenbar hat er das Wettbewerbs-Gen seines Vaters geerbt.

Und noch eine Gemeinsamkeit fällt auf: Auch Albert ging als Student in die USA, dem Geburtsland seiner Mutter, bevor er seine Wintersport-Karriere startete. Laut Alexandre sei sein Vater im Sport von Natur aus „wettbewerbsorientierter“ – was angesichts der Vergangenheit von Prinz Albert als fünfmaliger olympischer Bob-Teilnehmer nicht weiter verwundert. Verwendete Quellen: people.com