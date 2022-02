Cathy Hummels: Peinliche Foto-Panne - Fans können es kaum fassen

Von: Anna Lehmer

Cathy Hummels posiert auf Instagram in einem senfgelben Jumpsuit. Ihre Fans werfen ihr Photoshop vor. © Instagram/Screenshot/Cathy Hummels

Cathy Hummels sorgt den zweiten Tag in Folge mit einem Instagram-Post für Verwunderung. Ihre Fans rätseln über ein buckeliges Detail.

München - Strahlend wie die Sonne - zumindest kann man das über den senfgelben, goldschimmernden Jumpsuit sagen, den Cathy Hummels auf ihrem neuesten Instagram-Schnappschuss trägt. Sie selbst blickt weniger freudig in die Kamera und das, obwohl sie sich in ihrem Post über das große Geschenk des Lebens freut. „Danke Leben! Ich werde dich noch mehr schätzen, weil ich es liebe zu leben“, schreibt sie. Doch während Cathy über die Aufs und Abs philosophiert, machen sich einige Fans über sie lustig. Der Grund dafür liegt mal wieder in der hohen Kunst des Photoshops, die Cathy laut manchem Follower kaum beherrscht. Schon bei ihrem letzten Post vermuteten die Fans eine große Schummelei.

Cathy Hummels in sonnengelben Jumsuit: Fans wundern sich über Fußboden

Mit der auffälligen Farbe des Jumpsuits und ihrer durchtrainierten Figur zieht Cathy Hummels die Blicke ihrer Fans auf sich. Aufmerksame Beobachter haben allerdings nur Augen für eines: den Fußboden hinter der Moderatorin. Dieser wölbt sich verdächtig nach oben, weshalb ein Follower wissen will: „Oha, war der Fliesenleger betrunken als er die Randleiste gesetzt hat?“. Möglich wäre es, doch eine Dame klärt auf: „Photoshop macht das.“ Ein anderer witzelt: „was für eine Bearbeitung mit Photoshop macht denn solche Fliesen?“. Und eine Dame legt nach: „wenn sich vor lauter Photoshop die Balken oder Scheuerleisten biegen...“

Fans streiten sich über Photoshop-Vorwurf: Hat Cathy Hummels geschummelt?

Doch damit nicht genug, denn auch an ihren Körperproportionen haben manche etwas auszusetzen. „Welch komische Einlagen hat bitte diese Kleid?“, möchte ein Fan wissen und spielt dabei auf ihren Brustbereich an. Prompt wird „Silikon“ vermutet, denn „das Kleid hat tatsächlich andere komische Formen an der Brust“. Ob es sich um Photoshop handelt oder ob es einfach die Faltenlegung des Jumpsuits ist, kann auf dem Bild nicht genau erkannt werden. Sicher ist nur, dass Cathys treue Fans von ihr und ihren Instagram-Auftritten überzeugt sind: „Eine ganz tolle starke Frau und hübsch noch dazu“, unterstützt sie eine Followerin.

Cathy Hummels über das Leben: „In der nächsten Sekunde kann alles vorbei sein“

Die fiesen Kommentare gegen Cathy Hummels gehen vielen zu weit: „unglaublich schrecklich diese ständigen miesen Kommentare. Das nervt fürchterlich. Lasst es doch bitte mal gut sein.“ Es sei „blanker Hass“, der aus manchen Fans „heraus sprudelt. Und mit jedem neuen bösartigen Kommentar wird der Hass noch größer“, stellt eine Userin klar. Die Moderatorin steht über den Hass und die Hetze und feiert ihr Leben. „Egal was mir in meinem Leben passiert, negativ wie auch positiv, ich lerne stets aus meinen Erfahrungen. In der einen Sekunde ist das Leben in vollem Gange und in der nächsten Sekunde kann alles vorbei sein. Anders sein. Vorbei sein.“ Gute Einstellung, finden die Fans.

Zuletzt feierte Cathy Hummels ihren Geburtstag in Thailand mit ihrer Familie. Dort dreht sie gerade für die neue Staffel von „Kampf der Realitystars“ (RTL II). Die Moderatorin wurde am Rande von Dreharbeiten brutal überfallen. (ale)