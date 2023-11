Keine Einladung für den eigenen Sohn: König Charles feiert ohne Prinz Harry Geburtstag

Von: Susanne Kröber

Teilen

Prinz Harry soll die Einladung zum 75. Geburtstag von König Charles III. nicht ausgeschlagen haben. Vielmehr steht Charles‘ Jüngster offenbar gar nicht auf der Gästeliste.

Montecito – Groß gefeiert hat König Charles III. seinen 75. Geburtstag schon vorab im Juni im Rahmen der traditionellen Militärparade „Trooping the Colour“. An seinem eigentlichen Wiegenfest am 14. November will es der Monarch nun Medienberichten zufolge etwas ruhiger angehen lassen. Lediglich die Familie und einige enge Freunde soll Charles zu einem Geburtstags-Dinner ins Clarence House eingeladen haben.

„Enttäuschend“: Prinz Harrys Sprecher äußert sich vermeintlicher Geburtstagseinladung von Charles

Während Prinz William (41) und Kate Middleton (41) fest eingeplant sind, wird König Charles‘ jüngster Sohn Prinz Harry (39) den Feierlichkeiten aber offenbar fernbleiben. Zunächst hatte The Sunday Times verkündet, Harry habe zwar eine Einladung zum 75. Geburtstag seines Vaters erhalten, diese jedoch abgelehnt. Ein Sprecher des Herzogs von Sussex ließ diese Meldung jedoch umgehend dementieren.

Trooping the Colour 2023: Die besten Bilder der Geburtstagsparade von König Charles Fotostrecke ansehen

„Als Reaktion auf die Schlagzeilen der britischen Medien: Es gab keinen Kontakt bezüglich einer Einladung zum bevorstehenden Geburtstag Seiner Majestät“, so das offizielle Statement, das der amerikanischen News-Webseite The Messenger und dem People-Magazin vorliegt. „Es ist enttäuschend, dass die Sunday Times falsch über diese Geschichte berichtet hat.“ Ein Sprecher des Buckingham-Palasts habe sich auf Nachfrage von The Messenger nicht zu den Vorgängen äußern wollen.

König Charles leidet unter der Entfremdung Ein Freund von König Charles III. verriet gegenüber The Sunday Times, dass der Konflikt mit Prinz Harry dem Monarchen nach wie vor zu schaffen macht. „Aber das ändert nichts an der Liebe des Königs zu seinem Sohn. Er wird seinen Sohn niemals nicht zu einem Familientreffen einladen, denn so ist er einfach nicht“, so der Insider. Doch genau das scheint jetzt laut Harrys Sprecher passiert zu sein.

König Charles wird 75: Prinz Harry bleibt einmal mehr außen vor

Seinen Geburtstag wird König Charles also wohl definitiv ohne Prinz Harry, dessen Ehefrau Meghan Markle (42) und die Kinder Archie (4) und Lilibet (2) feiern. Ob Charles mit der Nichtberücksichtigung zeigen will, dass Harry und er nach wie vor weit von einer Versöhnung entfernt sind, oder ob er schlicht angenommen hat, der Weg wäre für seinen Sohn, der mit seiner Familie im kalifornischen Montecito lebt, zu weit, weiß nur das Geburtstagskind selbst.

Prinz Harry (rechts) soll zum 75. Geburtstag von König Charles keine Einladung erhalten haben. (Fotomontage) © picture alliance/dpa/PA Wire/Andrew Milligan/Invision/AP/Evan Agostini

Zur Krönung von König Charles III. und Königin Camilla (76) am 6. Mai hatte Prinz Harry seiner alten Heimat noch einen Blitzbesuch abgestattet, London aber direkt nach der feierlichen Zeremonie in der Westminster Abbey wieder gen Kalifornien verlassen. In seiner neuen Wahlheimat soll Harry allerdings mit Heimweh zu kämpfen haben, was die Sussexes über einen Umzug nachdenken lässt. Ein kurzer Abstecher zum Geburtstag seines Vaters kann nun jedenfalls keine Abhilfe schaffen. Verwendete Quellen: thetimes.co.uk, themessenger.com, people.com