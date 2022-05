Exklusiv: Holt RTL Dieter Bohlen zurück? Noch kein Angebot für Toby Gad für nächste Staffel

Von: Matthias Kernstock

Teilen

Die DSDS-Fans fragen sich: Sitzt Toby Gad auch in der nächsten Staffel in der Jury oder holt RTL Dieter Bohlen zuück? © RTL+

Nach dem DSDS-Finale fordern die RTL-Zuschauer die Rückkehr von Dieter Bohlen. RTL hat Neu-Juror und Starproduzent Toby Gad noch kein Angebot für die nächste Staffel gemacht, wie der Produzent im Interview mit IPPEN.MEDIA verrät.

Köln - Im schwächsten DSDS-Finale aller Zeiten - aus Quotensicht - gewann am Samstag (07. Mai) Harry Laffontien die 19. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“.

DSDS verliert bei den Einschaltquoten in der jungen Zielgruppe gegen „Das Duell um die Welt“

Nur 1,87 Millionen Zuschauer konnte die Castingshow mit neuer Star-Jury vor die TV-Bildschirme locken. Eine Wiederholung von „Take me Out XXL“ Samstagnacht konnte in der jungen Zielgruppe der 14- 29-Jährigen deutlich bessere Quoten einfahren. Den Primetime-Sieg holte sich „Das Duell um die Welt“ auf ProSieben mit Joko und Klaas. 740.000 Zuschauer zwischen 14- und 29 Jahren.

Sitzt Toby Gad (Zweiter von links) auch bei der nächsten Staffel in der DSDS-Jury? Bisher schweigt RTL zu seiner Zukunft. © RTL+

Dabei hatte das DSDS-Finale einige Highlights zu bieten: Die Finalisten performten die von Toby Gad produzierten Finalsongs „Someone To You“ in verschiedenen Versionen. Auch der Nummer-1-Macher aus München, der in den USA Stars wie John Legend zu weltweiten Erfolgen verhalf, konnte die Quote nicht retten.

Holt RTL Dieter Bohlen zurück? Videogruß vom DSDS-Finale

Dabei sollte die neue Jury den Abgang von DSDS-Legende Dieter Bohlen vergessen machen. Schlagerstar Florian Silbereisen, Countrystar Ilse DeLange und Starproduzent Toby Gad bildeten das Fundament der ersten Staffel ohne Bohlen. Sind sie gescheitert?

Zumindest die Quoten während der 19. Staffel waren überschaubar. Auch im Finale konnte RTL mit DSDS nicht abräumen. Nach dem Videogruß von Dieter Bohlen fordern die Fans in den Sozialen Netzwerken längst seine Rückkehr zum Castingformat. Holt RTL also Dieter Bohlen zurück?

Toby Gad hat noch keine neues Jury-Angebot von RTL: „Ich hätte Lust“

Alles ist möglich, zumal RTL Toby Gad noch kein Angebot für die 20. Staffel von DSDS gemacht hat, wie der 54-Jährige im Interview mit IPPEN.MEDIA verrät: „Ich habe absolut Lust dazu und ich habe Lust auf eine nächste Staffel“, so Toby Gad.

Toby Gad verrät im Interview mit IPPEN.MEDIA, dass er gerne wieder bei DSDS in der Jury sitzen würde. © Marcus Schlaf

Ob er denn bereits Anzeichen bekommen habe, wieder Teil der RTL-Jury bei DSDS zu sein? „Das wissen wir jetzt noch nicht. Wahrscheinlich gibt es mehr Klarheit nach der letzten Sendung und ob das Publikum das möchte“, erklärt Toby Gad. „Ich möchte es auf jeden Fall.“

Im nächsten Teil des Interviews mit IPPEN.MEDIA verrät der Starproduzent, wie er privat als Vater und Ehemann tickt. Bisher hielt sich der Familienvater eher bedeckt, was sein Privatleben angeht. Zuerst sprach Toby Gad mit tz.de über eine mögliche Zusammenarbeit mit Schlagerstar Helene Fischer. Verwendete Quellen: Interview mit IPPEN.MEDIA, dwdl.de