Gage zu hoch: Jetzt winkt Peter Klein Michael Wendlers Job

Von: Lukas Einkammerer

Michael Wendler sollte im „Stadl“ von „Goodbye Deutschland“-Star Krümel auftreten. Weil Wendler zu viel Geld wollte, könnte nun Peter Klein den Ballermann-Job bekommen.

Peguera/Mallorca – Von besonders langer Dauer war Michael Wendlers (50) Comeback nicht. Knapp 24 Stunden nach der Ankündigung seiner RTL2-Doku zog der Sender dem Projekt wieder den Stecker und auch aus seiner Rückkehr auf die Bühnen von Mallorca wird nichts. Über den Job auf der Touristeninsel könnte sich indessen ein anderer freuen: Peter Klein (55).

„Zu viel Geld“: Michael Wendlers Auftritt bei „Goodbye Deutschland“-Star Krümel geplatzt

Musikalisch war es um Michael Wendler in den letzten Jahren zwar sehr still, am 30. April hätte der umstrittene Schlagersänger im Rahmen der Wiederöffnung von „Goodbye Deutschland“-Star Marion „Krümel“ Paffs (49) Bar „Stadl“ aber wieder einen Auftritt haben können. Aber auch dieses Vorhaben ist wieder eingestampft worden.

Wie Marion Paff gegenüber der Mallorca Zeitung verrät, wollte sie Michael Wendler bereits 2020 für ihr Etablissement buchen, wegen der Corona-Pandemie wurde jedoch nichts daraus. Auch 2023 klappt die Performance nicht – weil der „Sie liebt den DJ“-Interpret zu viel verlangt: Neben einer Gage von 20.000 Euro (2020 sollen es noch 7.000 gewesen sein) habe er auch einen Business-Class-Flug, Shuttleservice und einen Aufenthalt in einem Fünf-Sterne-Hotel gefordert. „Das war uns zu viel Geld“, erklärt Krümel.

Michael Wendler: Der Absturz eines Schlagerstars Lange zählte Michael Wendler zu den größten Namen in der deutschen Schlagerlandschaft und platzierte sich mit Liedern wie „Egal“ und „Was wäre wenn“ regelmäßig in den Charts. Mit dem Beginn der Corona-Pandemie machte der gebürtige Nordrhein-Westfale jedoch mit fragwürdigen und verschwörungstheoretischen Aussagen auf sich aufmerksam. Nachdem er Deutschland im Januar 2021 aufgrund neuer Corona-Regelungen auf Telegram mit einem „KZ“ verglichen hatte, kündigte RTL an, ihn aus der damaligen DSDS-Staffel zu schneiden. Einen Monat später wurde außerdem sein Instagramaccount gelöscht. Heute leben Michael Wendler und Laura Müller in Florida und betreiben einen OnlyFans-Account. (Verwendete Quelle: dwdl.de)

Nach Affären-Drama: Peter Klein könnte Malle-Job von Michael Wendler bekommen

Dass aus dem Wendler-Auftritt nicht geworden ist, bedauere Krümel nicht und einen anderen musikalischen Gast hat sie mit Peter Klein ohnehin schon gefunden. Nach dem sehr öffentlichen Dschungelcamp-Affären-Eklat mit Yvonne Woelke (41) kündigte der Noch-Ehemann von Iris Klein an, in seiner Wahlheimat Mallorca künftig als Ballermannsänger durchstarten zu wollen.

Weil Michael Wendler für seinen Auftritt in der Bar von „Goodbye Deutschland“-Star Krümel zu viel verlangte, könnte Peter Klein den Ballermann-Job bekommen. Auf Instagram teilt der Noch-Ehemann von Iris Klein fleißig Gesangsvideos. © IMAGO/Future Image; Screenshot/Instagram/peterklein_official (Fotomontage)

Derzeit befände sich Marion Paff noch in Verhandlungen mit dem Fitnessfan, ein Publikum dürfte auch er aber auf jeden Fall anziehen: „Er war der, der am meisten Erfolg aus dem diesjährigen Dschungelcamp gezogen hat, obwohl er gar nicht daran teilgenommen hat“, witzelt Krümel.

Mit der Absage der RTL2-Doku entgeht Michael Wendler eine astronomische Gage. Das Projekt hätte ihn und Laura Müller zu reichen Leuten gemacht. Verwendete Quellen: mallorcazeitung.es, dwdl.de