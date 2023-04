Ganz der Papa: Massimo Sinatos Sohn (2) sieht aus wie der „Let‘s Dance“-Star

„Der kleine Massimo“

+ © IMAGO / Panama Pictures & Instagram: rebeccamir Sein Sohn hat auf jeden Fall Massimos Haare geerbt © IMAGO / Panama Pictures & Instagram: rebeccamir

Eigentlich halten Massimo Sinato und Rebecca Mir ihren Sohn aus der Öffentlichkeit heraus. Bis jetzt! Ein neuer Schnappschuss zeigt: Er ist ein kleiner Massimo.

Mannheim – Da ist die Ähnlichkeit unverkennbar! Eigentlich halten Massimo Sinato (42) und seine Frau Rebecca Mir (31) ihren kleinen Sprössling aus dem Rampenlicht heraus - nicht einmal den Namen ihres Sohnes haben die zwei bisher ausgeplaudert. Wenn sie sich für den Instagram-Feed mal mit dem Sohnemann ablichten oder filmen lassen, dann ist der Knirps meist nur zu erahnen. Nun postet das Model anlässlich des zweiten Geburtstages des Nachwuchses aber einen Schnappschuss, auf dem unschwer zu erkennen ist, wer der Daddy des kleinen Erdbewohners ist.

Auf dem Foto am Strand strahlt Mama Rebecca bis über beide Ohren, während sie ihren Sohnemann auf dem Arm hat. Und der Kleine ist dieses Mal – bis auf das Gesicht – voll zu sehen. Kein Wunder, dass die Fans da ganz aus dem Häuschen sind. Während Mama für die Kamera posiert und den freien Arm freudestrahlend in die Luft wirft, ist Sinato Junior mehr an den Wellen im Hintergrund interessiert. Perfekt fürs Bild könnte man sagen, denn über Mamas Schulter zum Meer schauend bietet der Knirps so volle Sicht auf seine schillernden Locken - wie sie der Papa auch trägt.

„Der kleine Massimo“: Fans sind ganz aus dem Häuschen

Die Fans sind ganz begeistert und füllen die Kommentarspalte fleißig mit Herz-Emojis für den „kleinen Lockenkopf“. Denn natürlich sticht die verblüffende Ähnlichkeit mit „Let’s Dance“-Star Massimo – auch von hinten – direkt ins Auge. Auch wenn die einstige GNTM-Kandidatin natürlich auch eine schöne Haarpracht hat – die unverkennbaren Locken hat der Sohnemann vom Papa geerbt.

„Die Haare wie sein Papa“, „so coole Locken“, „was für tolle Haare er doch hat“ und „der kleine Massimo“, heißt es von den Fans unter dem Schnappschuss. Außerdem gibt es natürlich zahlreiche Glückwünsche zum Geburtstag für Sinato Junior und die prominenten Eltern: „Herzlichen Glückwunsch, süßer Lockenkopf“. Unter den Gratulanten in der Kommentarspalte finden sich auch andere Promis. So feiert u. a. auch Evelyn Burdecki (34) die süßen Locken des kleinen Mannes und auch Moderatorin Frauke Ludowig (59) und „Let’s Dance“-Kollege Zsolt Sándor Cseke (35) lassen liebe Glückwünsche da.