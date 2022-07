Ganz in Weiß: Marie Reim begeistert Fans im tiefausgeschnittenen Blazer

Schlagersängerin Marie Reim hat schon häufiger bewiesen, dass sie ein Händchen für Mode hat. Jetzt überzeugt sie ihre Fans mit einem weißen, sexy Outfit. (Fotomontage) © Instagram/Marie Reim

Köln – „Bist du dafür bereit?“: Das ist der Titel des neuen Albums von Marie Reim (22). Die Fans der Schlagersängerin sollten sich in jedem Fall auf so einiges bereit machen, wie die Tochter von Michelle (50) und Matthias Reim (64) jetzt mal wieder auf Social Media bewies. Denn Marie Reim ist nicht nur ein talentierter Schlagerstar! Ebenso wie ihre berühmte Mutter beweist die hübsche Blondine immer wieder, dass sie auch eine echte Fashionista ist.

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Marie Reim einen Schnappschuss, der bei einem Fotoshooting in Köln entstanden war. Das Bild postete die „Ich bin so verliebt“-Interpretin einmal in Farbe sowie einmal in Schwarzweiß. Dazu schrieb sie: „Was ein Tag! Heute hatte ich ein erfolgreiches Fotoshooting in Köln!“ Und dass die Arbeit vor der Kamera mit Erfolg gekrönt war, das ist ziemlich offensichtlich!

In einem tief ausgeschnittenen Blazer beweist Marie Reim ihr Händchen für Mode

Auf dem Foto ist Marie Reim ganz in Weiß zu sehen. Über eine weit geschnittene Stoffhose mit Bügelfalte hat die Musikerin den dazu passenden Blazer übergeworfen. Unter der tief ausgeschnittenen Jacke trägt Marie nichts — dazu lächelt sie auch noch mit leicht verwuschelten Haaren und dunklem Augen-Make-up in die Kamera. Ein echter Hingucker! Es ist keine Überraschung, dass sich unter dem Beitrag die Flammen-Emojis nur so häufen.

Ihre Fans sind offenbar ziemlich begeistert von den Shooting-Resultaten der 22-Jährigen. „Wie gut du aussiehst“, schreibt beispielsweise ein User unter das Foto, während ein weiterer kommentiert: „Du siehst wirklich fantastisch aus!“ Nicht wenige Follower bemerken außerdem die Ähnlichkeit zwischen Marie Reim und ihrer Mutter Michelle. Letztere wurde erst vor kurzem im Alter von 50 für den „Playboy“ abgelichtet — kein schlechter Vergleich also! Marie Reims neues Album „Bist du dafür bereit?“ erscheint Berichten zufolge am 5. August 2022.