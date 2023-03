Ganz ohne Tamtam – Schlagerlegende Lena Valaitis beendet Karriere

Schlagerlegende Lena Valaitis beendet Karriere © IMAGO / Future Image

Sie schrieb damals mit „Johnny Blue” beim Grand Prix-Geschichte - jetzt hat sich Sängerin Lena Valaitis für immer von der Bühne verabschiedet.

Die meisten Show-Stars feiern ihren Abschied von der Bühne, doch manche Promis ziehen es vor, einen Abgang ohne TamTam zu machen. Lena Valaitis hat sich für die zweite Option entschieden und hält sich schon seit einiger Zeit vom Rampenlicht fern. Die 79-Jährige verriet jetzt in einem Interview, dass sie beruflich gar nichts mehr mache. Auf der Bühne stand Valaitis schon seit einigen Jahren nicht mehr: Ihr letztes Album erschien 2018, zwei Jahre war die Sängerin dann noch einmal bei Andrea Kiewel im „ZDF-Fernsehgarten“ zu Gast.

Jetzt konzentriert sich die Musikerin auf ihr Enkelkind. Vor fünf Jahren wurde die 79-Jährige eine Großmutter, als ihr Sohn Don Jüssen zum ersten Mal Vater wurde. “Unser Kleiner ist eine große Aufgabe! Er ist ein so spannendes Kind, bringt so viel Interessantes in mein Leben, er nimmt mich mit in seine Welt, ich sehe alles nochmals mit ganz anderen Augen”, verriet der „Johnny Blue”-Star in dem Gespräch mit der Münchner Abendzeitung.

Grand Prix 1981: „Die Praline in meiner Laufbahn“

Lena Valaitis steht seit mehr als 50 Jahren auf der Bühne. Ihren musikalischen Durchbruch feierte Valaitis 1981 in Dublin, als sie sich mit dem deutschen Schlagerkomponist Ralph Siegel über ihren Sieg bei der deutschen Vorentscheidung zum Grand Prix d‘Eurovision de la Chanson freute, den sie mit dem Titel „Johnny Blue“ gewann. Ganz knapp landete sie hinter der britischen Band Bucks Fizz auf dem zweiten Platz. Später bezeichnete Lena Valaitis diesen zweiten Platz als „Die Praline in meiner Laufbahn“. Ende 1993 zog sie sich aus dem Showgeschäft zurück, 2001 startete sie mit dem Titel „Ich lebe für den Augenblick“ ihr Comeback.

Lena Valaitis war zwei Mal verheiratet, aus denen zwei Söhne hervorgingen. Mit dem Schauspieler Horst Jüssen, mit dem die Sängerin von 1979 bis zu dessen Tod 2008 verheiratet war, hat sie ihren Sohn Don. Lena Valaitis lebt heute in München, in der Nähe von Sohn Don Jüssen und ihrem Enkelkind.