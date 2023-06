„Ganz persönliche Geschichte“: Ross Antony singt in neuem Lied über Mobbing

In einem bewegenden Interview spricht Ross Antony über seine Erfahrungen mit Mobbing und warum er sich entschieden hat, ein ganz persönliches Lied darüber zu schreiben.

Siegburg - Schlagerstar und Moderator Ross Antony (48) hat gleich dreifachen Grund zum Feiern: Er ist seit 25 Jahren mit dem Opernsänger Paul Reeves (49) zusammen, lebt bereits seit 25 Jahren in Deutschland und steht seit 25 Jahren auf deutschen Show-Bühnen. Der schillernde Musiker hat kürzlich sein Album „100% Ross“ veröffentlicht, das Fans mit ganz persönlichen Liedern begeistert. Unter anderem thematisiert Ross auch den Hass, den er aufgrund seiner Homosexualität erlebt hat.

In seinem neuesten Werk dreht sich alles um die Liebe. Sein persönlicher Favorit? „Mein privater Lieblingssong ist ‚Ich liebe die Liebe‘, den mir Marianne Rosenberg geschrieben hat“, verrät er in einem Interview mit der Zeitung „Express“. „Das Schönste daran ist, dass die jungen Menschen mit Down-Syndrom, mit denen ich in meiner SWR-TV-Reihe „Down the Road“ auf Abenteuerreise bin, im Video mitspielen. Wie man sieht, hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht.“

Ross Antony ganz privat: Ein Lied erzählt seine persönliche Geschichte

Besonders emotional stimmt Antony ein bestimmtes Lied - „Lass die Liebe Liebe sein“ - das seine ganz persönliche Geschichte erzählt. „Es ist eine persönliche Geschichte. Es geht um Mobbing im Alltag, da weiß ich Bescheid, das habe ich auch in der Schule erlebt. Obwohl sich einiges geändert hat, hat man es noch schwer, wenn man anders ist. Ich möchte mit dem Lied gegen diese Entwicklung aufstehen,“ erklärt er nachdenklich.

In Ross Antonys neuem Album „100% Ross“ steckt eine Menge Herzblut. Unter anderem singt der Schlagerstar über seine Erfahrungen mit Mobbing. © IMAGO/Robert Schmiegelt

Für ihn persönlich begann das Mobbing, als seine Mitschüler in der Schule erfuhren, dass er schwul ist. „Es war aber nicht ganz so schlimm, denn ich war schon damals eine starke Person, konnte mich wehren. Außerdem hatte ich viele gute Freunde, die auf meiner Seite waren und die Unterstützung meiner Eltern,“ fügt Ross hinzu.

Ross Antony ist entschlossen, mit seinem neuen Lied ein Zeichen gegen Mobbing zu setzen. Der 48-Jährige zeigt damit erneut, dass Musik nicht nur unterhalten, sondern auch wichtige Botschaften vermitteln kann. Verwendete Quellen: Express