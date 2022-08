„Ganz üble Masche“: Schlagerstar Jürgen Drews warnt Fans vor persönlichen Nachrichten

Teilen

Jürgen Drews warnt vor Fake-Profilen auf Instagram. © Screenshot Instagram/juergen.drews und IMAGO/Fotopress/Panthermedia

Jürgen Drews warnt seine Fans auf Instagram. Unter einem fast identischen Usernamen wie dem des Sängers will sich jemand das Vertrauen der Fans erschleichen.

Dülmen - Jürgen Drews (77) kann es nicht fassen. Unter einem ähnlichen Instagram-Usernamen wie dem von Drews möchte jetzt jemand dessen Fans betrügen. Auf der Social-Media-Plattform lässt der Schlagerstar seine Fans daher wissen: „Wir sind gerade auf eine ganz üble und uns neue Masche aufmerksam gemacht worden, mit der sich ein Betrüger das Vertrauen meiner Fans erschleichen möchte. Nochmals ganz deutlich: ich schreibe niemanden an.“ Ebenfalls ermahnte der König von Mallorca: „Bitte meldet solche Aktivitäten sofort und blockiert den entsprechenden Schreiberling!“

Jürgen Drews warnt vor falschen persönlichen Nachrichten

Der Name des Betrüger-Accounts ist dem des Musikers fast zum Verwechseln ähnlich. Der einzige Unterschied ist nämlich, dass der echte Jürgen Drews seinen Nach- und Vornamen auf Instagram kleinschreibt (juergen.drews), während der oder die andere ihn in Großbuchstaben (Juergen.Drews) festgelegt hat. Ein Fan gibt ebenfalls einen Tipp, woran man den Betrüger-Account erkennen kann: „Man sieht es doch am blauen Häkchen“. Der blaue Haken bedeutet, dass eine berühmte Person von Instagram verifiziert wurde und es sich dementsprechend um den tatsächlichen Account dieser Person handelt. Der Betrüger-Account hat entsprechend natürlich kein Häkchen.

Sommer, Strand und knappe Bikinis: Die heißesten Sommerlooks von Beatrice Egli, Christin Stark und Co. Fotostrecke ansehen

Die Fans sind ebenfalls geschockt. Jedoch versichern sie dem Schlagerstar auch, dass solche Nachrichten und Profile „immer gleich blockiert“ werden. Eine Userin kann es nicht glauben: „unfassbar, was Menschen machen“, kommentiert sie. Das Betrüger-Profil scheint nicht mehr auf Instagram zu existieren. Dennoch sollte man vorsichtig sein, da ein neues Profil leicht erstellt ist. Jürgen Drews bittet seine Fans: „Passt auf euch auf und lasst euch nicht reinlegen!“

Bei „Schlager des Sommers“ hielt ein Fan kürzlich einen intimen Moment zwischen Jürgen Drews und Ramona fest.