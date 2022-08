„Ganzes Curry rausgekommen“: Schwangere Laura Maria Rypa übergibt sich in Pietros Garten

Laura Maria Rypa hat während ihrer Schwangerschaft mit heftiger Übelkeit zu kämpfen © Instagram/pietrolombardi

Laura Maria Rypa hat während ihrer Schwangerschaft mit heftiger Übelkeit zu kämpfen. Nun musste sie sich im Garten ihres Partners Pietro Lombardi übergeben.

Eigentlich schweben Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (26) gerade auf Wolke sieben: Vor kurzem gab das Paar bekannt, sein erstes gemeinsames Kind zu erwarten. Auf Instagram lassen die werdenden Eltern seitdem immer wieder durchblicken, wie sehr sie sich auf ihr Baby freuen. Eine Sache trübt das Glück der Stars allerdings: Die Influencerin leidet an heftiger Schwangerschaftsübelkeit und muss sich laut Pietro „seit über drei Monaten jeden Tag fünfmal“ übergeben.

In seiner Story gibt der Ex-DSDS-Sieger nun einen Einblick, wie schlecht es Laura wirklich geht. In einem kurzen Clip ist zu sehen, wie sich die blonde Schönheit mit einem Handtuch den Mund abwischt und eine Flasche Wasser in der Hand hält. „Sie hat mir einfach in den Garten gekotzt!“, verrät Pietro, der gleich danebensteht und seine Freundin anschließend fest in den Arm nimmt. „Ach du Arme“, drückt er sein Mitgefühl für Laura aus.

Glücklicherweise kann die künftige Mama schon wieder lachen und reckt sogar den Daumen in die Kamera, um zu signalisieren, dass es ihr besser geht. Die Übelkeit führte allerdings dazu, dass sie ihren ganzen Mageninhalt entleeren musste. „Mein ganzes Curry kam raus“, enthüllt Laura sichtlich mitgenommen. Pietro kommentierte das Video mit den Worten: „Wir schaffen das.“

Pietro Lombardi: „Ich hoffe, das mit der Übelkeit geht bald weg“

Ein weiterer Clip zeigt, wie Laura am Boden sitzt und liebevoll die Hände auf ihren Babybauch legt und diesen reibt. „Ihr geht’s wieder besser. Ich hoffe, das mit der Übelkeit geht bald weg“, schrieb der Sänger dazu. Im nachfolgenden Video wirkt die Beauty tatsächlich deutlich fitter und macht schon wieder Witze.

Immerhin kann sich Laura während dieser herausfordernden Zeit auf die Unterstützung ihres Partners verlassen. Kürzlich fuhr Pietro mit seiner Freundin etwa zum Frauenarzt oder zum gemeinsamen Babysachen-Shopping. Außerdem kann Laura auf eine baldige Besserung ihrer Beschwerden hoffen: Normalerweise verschwindet die Schwangerschaftsübelkeit nach den ersten drei bis vier Monaten.