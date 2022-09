„Riecht komisch“: Danni Büchners Gast macht sich über Fertigessen und servierte Tiefkühlkost lustig

Teilen

Danni Büchner setzt auf Fertigessen, als sie von einem Gast Besuch bekommt. © Screenshots Instagram/dannibuechner/kampi.c

Bei Auswanderin Danni Büchner wird wohl nicht selbst für Gäste gekocht und gebacken. Ein Gast von ihr postet nun ein Video vom servierten Essen.

Mallorca - Danni Büchner (44) ist für ihre frechen Sprüche bekannt – aber bisher eher nicht für ihre Kochkünste, obwohl sie in Mallorca mit ihrem mittlerweile verstorbenen Ehemann Jens Büchner (†49) ein Restaurant führte. Vor inzwischen schon über sieben Jahren zog sie auf die sonnige Baleareninsel Mallorca. Ihre Auswanderung wurde regelmäßig in dem VOX Format „Goodbye Deutschland“ mitgefilmt und ausgestrahlt. Ihre treuen Fans können weiterhin den Alltag der Familie hautnah miterleben. Doch nun gab es einen besonderen Einblick in Danni Büchners Kochkünste.

Gäste feiern Danni Büchner für Fertigessen

Die Auswanderin hatte Gäste eingeladen, wie eine Bekannte nun in einem Video zeigt. Darin sitzt die 44-Jährige zusammen mit drei anderen um einen Tisch und die Stimmung ist aufgeheitert. Von hinter der Kamera hört man die Stimme der Freundin: „Ich weiß nicht, wer es erraten hat, wo wir denn sind. Es ist der Hammer.“ Auf dem Tisch liegen einige Leckereien: Kuchen, Muffins, Cupcakes und Macarons – Eindeutig nicht selbst gebacken. Voller Ironie hört man: „Es ist frisch gekocht auf dem Tisch, genauso wie bei mir“ oder auch „Die sind bestimmt auch selbst gemacht… Die Macarons“. Danni Büchner und ihre Tochter Joelina Karabas nehmen es aber mit Humor und lachen über den Witz.

Monika-Alarm, als Baywatch-Nixe oder ungeschminkt: Die besten Bilder von Danni Büchner Fotostrecke ansehen

Zum Abendessen gibt es Tiefkühlkost

Doch nicht nur die Nachmittags-Snacks waren gekauft. Auch abends geht es im selben Stil weiter. In dem Video ist Danni zu sehen, wie sie den Ofen öffnet und einen Teller voller panierter Chicken-Nuggets in Dinosaurierform herausholt. Die Bekannte meint: „So, jetzt riechts aus der Küche bei der Danni. Ich muss mal gucken. Hast du die Uhr gestellt? Das riecht aber komisch.“ Und Danni erwidert lachend: „Ich hab die frisch paniert, die Dinosaurier“. Die Auswanderin scheint die Kritik an ihren Kochkünsten jedenfalls gelassen zu nehmen - und ihr Gast fügt noch einmal ernsthaft hinzu, dass sie sich bei den Büchners pudelwohl fühle.