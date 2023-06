„Gebärmaschine“: Anna-Maria Ferchichi bekommt Hate wegen Schwangerschaft

Anna-Maria Ferchichi und Bushido erwarten erneut Nachwuchs. In den sozialen Medien bekommen die beiden wegen der Baby-News allerdings viel Gegenwind.

Dubai – Ihre Familie wird nun noch größer: Rapper Bushido (44) und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (41) haben auf Instagram mit einem positiven Schwangerschaftstest überrascht. Das Paar erwartet demnach das achte gemeinsame Kind. Für Anna-Maria ist es bereits das neunte – sie brachte noch einen Sohn aus ihrer ersten Ehe mit in die Beziehung.

Nicht alle Fans gratulieren Bushido und Anna-Maria zum anstehenden Nachwuchs

In den Kommentares eines Beitrags von Extratipp äußerten sich einige Userinnen und User nun jedoch kritisch zu den Baby-News der beiden. „Tja, wenn man keine anderen Hobbys hat…“, schreibt etwa ein Nutzer auf Facebook. „Gebärmaschine… So ist das, wenn man nichts anderes kann“, wettert eine andere Person. „Hab aufgehört zu zählen, das wievielte bekommt die jetzt?“, fragt sich ein weiterer User.

Aber auch eine Welle an Glückwünschen hat das Paar über Facebook und Instagram erreicht. Die Freude bei dem Paar scheint groß zu sein. In seiner Instagram-Story postete Bushido am Mittwoch ein Foto von dem positiven Test und kommentierte die Aufnahme mit den Worten: „Ich bin einfach sprachlos und so gesegnet. Wenn man denkt, das Leben kann nicht besser werden, bekommt [man] so eine Nachricht. Ich liebe dich über alles, Anna-Maria.“

Anna-Maria Ferchichi selbst geschockt von Schwangerschaftstest

Für die 41-Jährige sei die Schwangerschaft überraschend gekommen. Nach den klassischen Symptomen, wie dem Ausbleiben der Periode und Ziehen in der Brust, machte sie spontan einen Schwangerschaftstest: „Und dann war der einfach positiv und zwar sofort“, erzählt sie in einer Instagram-Story. Sie sei zwar geschockt gewesen, versuche nun aber entspannt zu bleiben und es zu nehmen, „wie es kommt“.

Der Rapper und die Schwester von Popmusikerin Sarah Connor (43) sind seit 2011 ein Paar und seit Mai 2012 verheiratet. Im Juli 2012 wurde die erste gemeinsame Tochter geboren, es folgten Zwillinge im November 2013, ein Sohn im Sommer 2015 und die Drillingsmädchen im November 2021. Genügend Platz hat die Großfamilie jedoch. In Dubai bewohnen Bushido und Anna-Maria Ferchichi einen regelrechten Palast samt Fahrstuhl. Verwendete Quellen: Instagram, Facebook