„Hoher Blutverlust“: GNTM-Star Anna Adamyan spricht offen über Horror-Geburt

Jahrelang versuchte Model Anna Adamyan, ein Kind zu bekommen. Nach elf künstlichen Befruchtungen klappte es endlich. Doch die Geburt verlief ganz anders, als sie es sich erhofft hatte...

Köln – Die einstige „GNTM“-Kandidatin Anna Adamyan (27) hat sechs Wochen nach der Geburt ihres Babys ein Foto aus dem Krankenhaus gepostet und dazu in einem emotionalen Beitrag verraten, was für eine Horror-Geburt sie erleben musste. Besonders bitter: Sie und ihr Mann, Profi-Fußballer Sargis Adamyan (30), haben in Sachen Kinderkriegen schon eine lange Leidenszeit hinter sich. Da das Model an Endometriose leidet, klappte es lange nicht mit dem Nachwuchs-Wunsch.

Erst nach elf künstlichen Befruchtungen und zwei Fehlgeburten konnte das Paar, das seit acht Jahren zusammen und seit zwei Jahren verheiratet ist, nun seinen „Dino“ auf der Welt begrüßen. Doch der Start war alles andere als einfach: „Die Geburt hat leider ganz unverhofft einen sehr unschönen Verlauf angenommen. Ich muss jetzt meine Kräfte sammeln und heilen — für uns als Familie“, teilte die Beauty auf Instagram mit.

Horror-Geburt bei GNTM-Star Anna Adamyan: Kaiserschnitt unter Vollnarkose

„Morgen ist die Geburt unseres Wunders bereits sechs Wochen her und ich habe jeden einzelnen Tag benötigt, um sie ansatzweise zu verdauen“, blickte Anna nun bei Instagram zurück.

Weiter schrieb sie: „Die Geburt unseres Wunders habe ich mir definitiv anders vorgestellt und gewünscht: Mit guter Hoffnung sind wir in die vaginale Geburt gestartet, doch endete sie nach vielen Stunden in einem Kaiserschnitt unter Vollnarkose (!) mit anschließender Operation und hohem Blutverlust. Ich kann euch gar nicht beschreiben, wie viel Angst ich in dem Moment hatte, wie schrecklich der Weg in den OP und das Gefühl des Einschlafens mit Bauch gefolgt vom Aufwachen ohne war.“

Dadurch würden ihr nun viele Momente und Erinnerungen fehlen, „die ich leider so nie wiederbekommen werde“. Ihr Mann habe aber „wundervolle Fotos und Videos von dem ersten Kennenlernen gemacht - dafür bin ich unglaublich dankbar“. Sie schaue sie sich „täglich an, mit Tränen und gleichzeitig auch einem Lächeln, in der Hoffnung, dass die Gefühle in dem Moment vielleicht mal zurückkommen“.

Das Erlebte ist für sie traumatisch

Auch sechs Wochen danach leiden das Model und der 1. FC Köln-Kicker noch unter den dramatischen Ereignissen: „Für mich, für uns, ist das Erlebte nach wie vor traumatisch. Traumatisch und stets begleitend.“ Deshalb habe sie sich auch nicht sofort auf ihrem Instagram-Account melden können. „Ehrlich gesagt bin ich auch jetzt noch nicht in der Lage, detaillierter über die gesamten Geschehnisse zu reden. So viele Frauen erleben tagtäglich Ähnliches … Stellvertretend für all jene bitte ich daher um euer Verständnis und Akzeptanz für den nun folgenden Weg.“

Die frischgebackene Mutter hat die Kommentarfunktion unter ihrem Posting übrigens bewusst ausgestellt. „Irgendwie fühlt es sich bei diesem Posting richtig und für mich wichtig an.“ Sie hoffe aber, dass sie sich nach diesen Schilderungen etwas freier fühlt.

Verwendete Quellen: Instagram