Stefan Mross gratuliert Anna-Carina Woitschack nicht zum 30. Geburtstag

Von: Lisa Klugmayer

Anna-Carina Woitschack feiert Geburtstag. Fans und Kollegen überschwemmen die sozialen Netzwerke mit Glückwünschen. Nur einer hält sich zurück: Ihr Ehemann Stefan Mross.

Ellmau/Österreich - Happy Birthday Anna-Carina Woitschack! Die Schlagersängerin verabschiedet sich heute von ihren Zwanzigern und feiert ihren 30. Geburtstag. Auf Instagram teilt sie zur Feier des Tages viele Glückwünsche von Fans und Kollegen. Auffälig dabei: Eine Instagram-Story von Ehemann Stefan Mross fehlt. Auch auf seinem Facebook-Profil herrscht Stille.

Anna-Carina Woitschack feiert heute (28. Oktober 2022) ihren 30. Geburtstag - und ihren Ehrentag zelebriert die Schlagersängerin natürlich auch online in vollen Zügen. Am Vortag gibt es schon die Ankündigung, dann ein Video beim Geburtstagskuchen essen und schließlich werden alle Glückwünsche von Fans, Kollegen und Medienhäusern fleißig in der Instagram-Story gerepostet.

Doch auf den Bildern und in den Videoclips fehlt jede Spur von ihrem Ehemann. Auch auf den Social-Media-Profilen von Stefan Mross ist es hingegen bis dato seltsam still: keine Glückwünsche für seine Frau, der Schlagerstar hat nicht einmal das Geburtstagsfoto von ihr kommentiert oder geliket.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: Bei „Immer wieder sonntags“ fing ihre Liebesgeschichte an Im Juni 2016 war Anna-Carina Woitschack zu Gast bei „Immer wieder sonntags“ und lernte sie auch Stefan Mross kennen. Vier Monate danach trafen sich die beiden auf einer Party wieder. „Wir fingen an zu reden – und haben bis heute nicht aufgehört“, so Stefan Mross. Seitdem gelten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als das Schlager-Traumpaar. Im November 2019 folgte die Verlobung vor einem Millionen-Publikum in der TV-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Die Traumhochzeit fand ebenfalls in einer Live-Sendung statt. Mit Florian Silbereisen als Trauzeuge heirateten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross am 6. Juni 2020 in der ARD-Show „Schlagerlovestory“.

Keine Glückwünsche: Will Stefan Mross seine Beziehung nach Trennungsgerüchten privat halten?

Dabei sollte man doch annehmen, dass nach den Trennungsgerüchten eine öffentliche Liebeserklärung genau das richtige wäre, um die bösen Stimmen zum Schweigen zu bringen. Natürlich weiß keiner, was hinter geschlossenen Türen vor sich geht. Vielleicht hält Stefan Mross seine Beziehung gerade wegen der Gerüchte aus der Öffentlichkeit raus und gratulierte Anna-Carina Woitschack privat - abseits von Facebook-Post und Instagram-Storys.

Gewusst? Vor ihrer Ehe mit Schlagerstar Stefan Mross war Anna-Carina Woitschack mit dem Bruder von DSDS-Konkurrent Pietro Lombardi zusammen.