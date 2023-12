Überraschende Geburtstagsgrüße für Charlène von Monacos Zwillinge

Von: Susanne Kröber

Zum 9. Geburtstag von Fürstin Charlènes und Fürst Alberts Kindern Jacques und Gabriella gratulierte nicht nur der monegassische Palast, auch von unerwarteter Seite gab es Glückwünsche.

Monaco – In den vergangenen Jahren übernahm Charlène von Monaco (45) es selbst, ihren Zwillingen Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella in den sozialen Medien zum Geburtstag zu gratulieren. Auf ihrem Instagram-Account, @HSH Princess Charlene, postete die monegassische Landesmutter regelmäßig niedliche Schnappschüsse ihrer Kinder, so auch zum Geburtstag. Doch in diesem Jahr springen andere Gratulanten ein.

Charlène von Monaco: Halbschwester Jazmin Grimaldi gratuliert den Zwillingen

Im Sommer 2023 löschte Charlène von Monaco ganz überraschend ihren Instagram-Account. Seitdem hält das offizielle Instagram-Profil der Fürstenfamilie, @palaisprincierdemonaco, die Fans auf dem Laufenden, was bei Fürst Albert II. (65) und dem Rest des Grimaldi-Clans gerade los ist. Mit einer niedlichen neuen Aufnahme von Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella wurde den Zwillingen hier am 10. Dezember zum Geburtstag gratuliert: „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an Erbprinz Jacques und Prinzessin Gabriella.“

Überraschende Geburtstagsgrüße gab es in diesem Jahr aber auch von Jacques‘ und Gabriellas Halbschwester Jazmin Grace Grimaldi (31). Die gebürtige Amerikanerin stammt aus Fürst Alberts Liaison mit der Immobilienmaklerin Tamara Rotolo (62). Jazmin postete das gleiche Foto der Zwillinge, das am monegassischen Nationalfeiertag von Fotograf Eric Mathon aufgenommen wurde – ergänzte aber noch zwei ältere Bilder, die sie gemeinsam mit Charlènes und Alberts Nachwuchs zeigen. Die dritte Aufnahme ist dabei eine echte Seltenheit.

Seltenes Foto zum 9. Geburtstag von Jacques und Gabriella: Fürst Alberts Kinder vereint auf einem Bild

„Herzlichen Glückwunsch zum 9. Geburtstag an meinen Bruder Jacques und meine Schwester Gabriella“, schreibt Jazmin Grimaldi bei Instagram und verspricht „mehr Geschwisterliebe“ auf den weiteren Fotos. Das dritte Bild zeigt dann tatsächlich alle vier Kinder von Fürst Albert II. vereint, neben Jacques, Gabriella und Jazmin ist dort auch noch Alexandre Coste (20) zu sehen, der uneheliche Sohn von Albert und Nicole Coste (52).

Zum 9. Geburtstag durften sich Alberts und Charlènes Zwillinge Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella über geschwisterliche Glückwünsche freuen. (Fotomontage) © IMAGO/ABACAPRESS/picture alliance/dpa/AP/Daniel Cole

Das Foto untermauert die Aussagen von Jazmin und Alexandre, die in der jüngeren Vergangenheit mehrfach vom guten Verhältnis zu ihrem Vater Albert schwärmten. Zu seinem 20. Geburtstag hatte Alexandre über seine Beziehung zu Albert von Monaco ausgepackt. Wie das People-Magazin berichtet, soll Charlène an der Annäherung nicht unbeteiligt gewesen sein. „Charlène war wirklich diejenige, die versuchte, die ganze Familie zusammenzubringen“, so ein Insider. Da dürfte der Fürstin von Monaco angesichts des Geburtstagsposts von Jazmin ganz warm ums Herz werden. Verwendete Quellen: Instagram, people.com