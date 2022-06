„In Garage verstecken“: Alessio durchsucht Sarah Engels Zuhause nach Geburtstagsgeschenken

Von: Julia Hanigk

Teilen

Sarah und Julian verstecken sich vor Alessio in der Garage. © Screenshots Instagram/sarellax3

Sarah Engels steckt derzeit mitten in den Geburtstagsvorbereitungen für Sohn Alessio. Auf Instagram zeigt sie die Geschenke. Weil Alessio aber schon überall danach sucht, verstecken sich die beiden damit in der Garage.

Köln - Sarah Engels‘ (29) Sohn Alessio Lombardi (6), der aus der ersten Ehe der Sängerin mit Pietro Lombardi (30) stammt, hat bald Geburtstag. Sarah und ihr Mann Julian Engels (29) planen daher schon fleißig für den großen Tag. Doch der Kleine ist ganz schön gewieft und sucht bereits vorab im ganzen Haus nach seinen Geburtstagsüberraschungen – Sarah und Julian treffen daher in einem Versteck in ihrem Haus in Köln die letzten Vorbereitungen.

Sarah Engels und Julian verstecken Alessios Geburtstagsgeschenke in der Garage

Ein großes Geschenk zeigte Sarah Engels kürzlich schon ihren Followern auf Instagram: Alessio wird ein riesiges Trampolin geschenkt bekommen. Das Gerät wurde bei Engels im Garten aufgebaut und auch schon von der zweifachen Mama auf Tauglichkeit getestet. Dass der Sohnemann das nicht sieht? Super schwierig. Bei den kleineren Geschenken greifen Sarah und Julian deshalb jetzt zu einem Trick und verstecken diese in der Garage.

„Wir haben übrigens eine neue Einpackstation hier in unserer Garage eröffnet. Wir sind nämlich gerade fleißig dabei, Geschenke einzupacken und werden die auch hier in der Garage, jetzt wo wir wieder Platz haben, verstecken“, erzählt Sarah Engels. Alessio suche Zuhause schon danach, sogar in Schränken. Unter die Story schreibt die DSDS-Bekanntheit: „Er weiß, dass er diese Woche Geburtstag hat und sucht schon in den Schränken. Glaube diesen Detektiv-Instinkt hat er von mir.“

„In Garage verstecken“: Alessio sucht bei Sarah Engels in Schubladen nach Geburtstagsgeschenken

Neben dem Trampolin bekommt der bald Siebenjährige unter anderem eine Tonybox, eine Murmelbahn und ein Buch über Fußball. Ohne Gute-Nacht-Geschichten „geht bei uns nichts“, fügt Sarah Engels noch an. Ob das Geheimversteck bis zum Ehrentag auch unentdeckt bleibt?

High Heels, Bikini oder leger: Die hübschesten „Let‘s Dance“-Kandidatinnen ganz privat Fotostrecke ansehen

Weil Sarah Engels kürzlich mit einem Privatjet nach Berlin flog, äußerten sich Fans, sie fänden die Sängerin „nicht mehr glaubwürdig“. Grund der Reise war ein Konzert. Verwendete Quellen: instagram.com/sarellax3