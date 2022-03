Gedenkfeier für Prinz Philip: Diese Royals stehen auf der Gästeliste

Von: Larissa Glunz

Teilen

Prinz Philip war ein geschätztes Mitglied der britischen Königsfamilie. © Dominic Lipinski/dpa

Rund ein Jahr nach seinem Tod findet in London die Gedenkfeier für Prinz Philip statt. Zahlreiche Royals folgen der Einladung von Queen Elizabeth II.

London – In wenigen Tagen werden Royal-Fans aus aller Welt gen London blicken, schließlich kommt es nur selten vor, dass sich Europas gekrönte Häupter an einem Ort versammeln. Die königliche Zusammenkunft hat allerdings einen traurigen Grund. Zu Ehren von Prinz Philip (99, † 2021) reisen die Regentenpaare nach England.

Prinz Philips Beerdigung im April 2021 fand im engsten Familienkreis statt. Aufgrund der Corona-Beschränkungen konnten nur 30 Gäste dem Ehemann von Queen Elizabeth II. (95) in der St. George’s Chapel in Windsor die letzte Ehre erweisen. Schon zu Lebzeiten hatte Philip festgelegt, dass es kein großes Staatsbegräbnis geben soll. Der Tod des Herzog von Edinburgh am 9. April traf auch die Königshäuser schwer, die sich dank der Gedenkfeier nun gebührend von ihm verabschieden können.

Weitere Namen auf der Gästeliste von Prinz Philips Gedenkfeier verrät hier 24royal.de*.

Am 29. März wird in der Londoner Westminster Abbey ein Gottesdienst für Prinz Philip abgehalten, dem nicht nur Mitglieder der britischen Königsfamilie beiwohnen werden. Ein Blick in die Palast-Terminkalender verrät, dass unter anderem König Harald (85) und Königin Sonja (84) von Norwegen zu den Gästen zählen. Aus Spanien werden König Felipe (54) und Gattin Letizia (49) anreisen. Ihre schwedischen Kollegen König Carl Gustaf (75) und Königin Silvia (78) haben sogar einen anderen Termin abgesagt, um die Zeremonie mitverfolgen zu können.*24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA